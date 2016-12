Capodanno, Buon 2017 auguri di “Felice Anno Nuovo” con video, immagini, gif e messaggi vocali

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE: I MESSAGGI VOCALI CHE ARRIVANO AL CUORE - Se state ancora cerando un modo per augurare un buon Capodanno senza rischiare di essere banali, non potete non considerare i messaggi con al loro interno delle foto. Che sia via sms, o meglio su Whatsapp, le foto a tema rendono speciale qualsiasi messaggio. Di grande impatto anche gli auguri su Facebook, dove le foto, sulla bacheca delle persone care, trasmettono un augurio di sicuro successo. In una serata come quella che sia aprirà fra poche ore, però, sarà Whatzapp il grande protagonista, soprattutto a causa della facilità di utilizzo, e proprio tramite il celebre servizio di messaggistica istantanea la maggior parte degli italiani invierà i messaggi di auguri per un buon 2017. In questi casi, per sorprendere il destinatario, è possibile inoltre inviare brevi messaggi vocali, piccoli pensieri certamente graditi che vi faranno risparmiare tempo ma che arriveranno dritti al cuore di chi li riceverà.

AUGURI ALTERNATIVI, DIRETTE SU FACEBOOK E APPLICAZIONI LIVE - Da quando i social network sono entrati a far parte nella vita degli italiani, inviare messaggi di auguri non è mai stato così semplice. Il trend più diffuso per questo Capodanno 2017 è quello più utilizzato dai vip, che affidano le loro parole a un breve filmato da condividere sui social. Potrebbe essere questa l'idea alternativa per stupire tutti? In alternativa, è possibile inviare una cartolina elettronica, con la possibilità di stabilire anche l'orario per l'inoltro, ma la tendenza di quest'anno potrebbe essere anche quella di utilizzare i video in diretta su Facebook, o altre applicazioni simili, per condividere il proprio messaggio live sui social. È molto importante, come sempre, evitare l'uso di freddi sms o messaggi Whatspp, e se proprio non è possibile fare a meno di utilizzare sistemi di messaggistica istantanea, è bene ricordare sempre che l'importante è essere originali, evitando accuratamente di inoltrare lo stesso messaggio a tutti gli utenti in rubrica.

LE CARD ANIMATE CHE HANNO CONTAGIATO ANCHE GIANNI MORANDI, VIDEO! - Si avvicina la notte di Capodanno 2017 e con essa non mancheranno i tanti auguri che si rincorreranno fra social network, Whatsapp e sms. Se però siete stanchi di inviare il solito messaggio e volete invece stupire i tanti destinatari della vostra rubrica, potete optare per una cartolina animata o, meglio, per un video personalizzato, capace di augurare un buon anno in maniera molto divertente. L'idea più originale si chiama Sleigh Ride Card, un breve film completamente personalizzabile online, dove poter inserire il proprio volto o quello dei propri amici per creare un filmato molto singolare dove i protagonisti ballano accompagnati dalla musica tipica del periodo festivo. La moda, che si è diffusa qualche anno fa, è stata riportata in auge da Gianni Morandi, che sul suo profilo Facebok ha condiviso una Sleigh Ride Card per augurare a tutti buone feste. Se siete curiosi di visualizzare il risultato che ha ottenuto, potete cliccare qui e gustarvi il suo simpatico video direttamente su Facebook.

Dalla Mezzanotte in poi, se non già prima, di sicuro gli italiani prenderanno in mano il loro smartphone per fare gli auguri di buon anno ai propri parenti e amici. Ovviamente sarà impossibile telefonare a tutti, a meno di non voler passare la nottata al telefono. Gli sms e i messaggi su Whatsapp la faranno da padroni e se nel primo caso si cercherà di puntare su qualche frase a effetto e originale, nel secondo si potranno sfruttare cartoline multimediali belle che pronte, oppure dei video, magari con qualche animazione simpatica. Non mancheranno, ovviamente, gif animate create per l'occasione, magari con fuochi d'artificio o conti alla rovescia. Ma essendo quella del Capodanno un'occasione meno "formale" rispetto a quella del Natale, non mancherà chi proporrà anche dei video personalmente realizzati o perché no degli audiomessaggi che si possono facilmente registrare e distribuire tramite le ben note applicazioni di messaggistica per cellulari. Ognuno a suo modo, insomma, troverà il modo di augurare buon anno!

