FARMACIE DI TURNO APERTE A CAPODANNO 2017/ Oggi 31 dicembre, Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli: elenco completo, orari e info

FARMACIE APERTE A CAPODANNO 2017, 31 DICEMBRE 2016: TORINO, UNA FARMACIA APERTA 7 GIORNI SU 7, H 24 - Pure Torino ha le farmacie aperte a Capodanno 2017. Come nelle altre città d'Italia ci saranno le farmacie di turno che garantiranno il servizio pure in questi giorni di festa, oggi 31 dicembre 2016 e domani 1 gennaio 2017. Non solo i residenti potrebbero infatti aver bisogno di acquistare medicinali a Capodanno 2017: anche i turisti di passaggio nel capoluogo piemontese potrebbero infatti avere la necessità di farmaci da banco o di altri prodotti come per esempio quelli di automedicazione. Ecco dunque quali sono le farmacie aperte a Capodanno 2017 a Torino. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 31 dicembre, e di domani, 1 gennaio 2017, le farmacie di turno sono: CENTRALE Via Roma 24 (Sabato 9:00 - 19:30 / Domenica 9:00 - 19:30); COLLEGIATA SANTA MARIA Via San Francesco D'Assisi 14 (Sabato 12:00 - 20:00); INTERNAZIONALE Via Carlo Alberto 24 (Sabato 15:00 - 19:30), DEGLI STEMMI Via Po 31/b (Sabato 13:00 - 19:30); COMUNALE 25 FF.SS. Porta Nuova (Sabato 7:00 - 19:30 / Domenica 7:00 - 19:30); MADONNA DELLE ROSE Piazza Tancredi Galimberti 7 (Sabato 8:00 - 21:30); FILADELFIA Via Filadelfia 271 (Sabato 15:00 - 20:00); MIRAFIORI Via Sanremo 37 (Sabato 15:30 - 19:30); PIAZZA MASSAUA Piazza Massaua 1 (aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24); VILLA GIUSTI Via S. Maria Mazzarello 18 (Sabato 15:00 - 19:00); CERVINO Corso Vercelli 111 (Sabato 15:00 - 19:30); VAGNINO Corso Vercelli 74 (Sabato 8:30 - 19:30); MAGISTRA - MARINELLO Corso Belgio 97 (Sabato 12:30 - 19:30 / Domenica 9:00 - 12:29 - 12:30 - 19:00).

FARMACIE APERTE A CAPODANNO 2017, 31 DICEMBRE 2016: A ROMA ANCHE UNA FARMACIA APERTA 365 GIORNI L'ANNO - Anche a Roma ci saranno farmacie aperte a Capodanno 2017. Nonostante il giorno di festa qualcuno, residenti o turisti, potrebbe infatti sentirsi poco bene e avere la necessità di acquistare medicinali da banco o prodotti di automendicazione. Come in tutte le città sono previste infatti farmacie aperte a Capodanno 2017: si tratta di quelle di turno che garantiranno questo servizio alla cittadinanza. Dunque non c'è da preoccuparsi di non riuscire, in caso di bisogno, ad acquistare le medicine necessarie in farmacia. Basta sapere quali sono quelle di turno che si possono raggiungere, evitando così di girare a vuoto alla ricerca delle farmacie aperte a Capodanno 2017. Per quanto riguarda Roma, tra le farmacie ce n'è anche una aperta 365 giorni l'anno, dalle 7.30 alle 23.00: Farmacrimi Acilia - Crimi Via G. Bonichi 115. Un'altra farmacia di turno a Capodanno 2017 è Po - Damiani Via Po 37 (8:30 - 20:00). A Roma ci sono poi alcune farmacie aperte sabato 31 dicembre: Sorbini Via dei Castani 168 (8:30 - 13:00); Del Pigneto - Armato Via del Pigneto 77 (8:30 - 20:00); Leonida Bissolati - Lebano Via Barberini 63 (8:00 - 14:00).

FARMACIE APERTE A CAPODANNO 2017, 31 DICEMBRE 2016: A MILANO 10 FARMACIE APERTE VICINO A PIAZZA DUOMO - Le farmacie restano aperte anche a Capodanno 2017. Come negli altri giorni di festa è garantito alla cittadinanza questo servizio essenziale. Alcune farmacie quindi saranno di turno e offriranno la possibilità di acquistare farmaci o prodotti da banco a chi ne avesse bisogno. Dopo i festeggiamenti della notte di San Silvestro c'è chi infatti potrebbe avere la necessità di medicarsi perché magari ferito in maniera lieve con botti o petardi. Oppure c'è chi potrebbe aver finito le scorte di medicinali abituali: questa eventualità potrabbe interessare in particolare le persone anziane o quelle malate. Ma anche i genitori con bambini piccoli potrebbero aver bisogno di sapere quali sono le farmacie aperte a Capodanno 2017. In ogni città le farmacie di turno faranno orari diversi. Per quanto riguarda Milano nella zona di Piazza Duomo, in un raggio di 20 km, sono queste le farmacie aperte: Farmacia Missori Snc - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01-2017; Farmacia Broletto - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01-2017; Farmacia Alleanza Farmaceutica - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01-2017; Farmacia FERRARINI SNC - dalle ore 20:00 del 31-12-2016 alle ore 08:30 del 01-01-2017; Farmacia FERRARINI SNC - dalle ore 20:00 del 01-01-2017 alle ore 08:30 del 02-01-2017; Farmacia Palazzolo del Dr. Daniele Ottavio - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01- 2017; Farmacia Boccaccio - dalle ore 00:00 del 01-06-2016 alle ore 23:59 del 31-05-2017; Società Cooperativa Farmaceutica Colombo - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01- 2017; Nuova Farmacia Fatebenefratelli Sas del Dottor Andrea Riva - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01-2017 Società Cooperativa Farmaceutica Canonica - dalle ore 08:30 del 30-12-2016 alle ore 20:00 del 05-01- 2017.

