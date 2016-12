METRO MILANO CHIUSA, ATM NEWS: LINEE M1 E M3 NON EFFETTUANO FERMATA DUOMO PER MOTIVI DI SICUREZZA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Tutto blindato a Milano in vista del Capodanno 2017 e in particolare in piazza Duomo, dove si terranno i festeggiamenti nella Notte di San Silvestro. Per garantire sicurezza la fermata Duomo della metropolitana è stata chiusa dalle 17.30 in poi, quindi è impossibile accedere alla stazione e cambiare linea. Su disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza, i treni delle linee M1 e M3 non effettuano la fermata Duomo, dove si incrociano le linee gialla e rossa del metrò. Sono imponenti i servizi di sicurezza previsti per garantire ai milanesi e ai turisti di trascorrere l'ultimo dell'anno in serenità. Il consiglio è di utilizzare le stazioni limitrofe: per quanto riguarda la linea M1 scendete a Cordusio o a San Babila, invece optate per Montenapoleone o Missori se utilizzate la linea M3. In compenso l'orario è stato allungato, quindi finno alle 2 del mattino circa ci saranno le corse della metropolitana. Atm comunque garantisce le 15 linee notturne.

METRO MILANO CHIUSA ATM NEWS, SOSPESA CIRCOLAZIONE SU LINEA M1 ROSSA TRA SESTO MARELLI E SESTO FS (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Disagi anche l'ultimo dell'anno a Milano per cittadini e turisti che al momento stanno dovendo fare a meno della Linea M1 rossa della Metro. La circolazione è stata infatti sospesa tra le stazioni di Sesto Marelli e Sesto F.S, per consentire il soccorso ad un passeggero nella stazione di Sesto F.S. Uno stop improvviso che ha comportato un pronto intervento da parte delle autorità che hanno immediatamente provveduto ad istituire delle tratte di collegamento sostitutive in superficie attraverso dei bus. Per quanti non fossero di Milano ricordiamo che la linea metro M1, caratterizzata dal colore rosso, è quella che dividendosi in due diramazioni porta da Sesto Primo Maggio a Rho Fiera oppure a Bisceglie. In attesa di ulteriori notizie sulla sospensione della circolazione della Linea M1 della metro di Milano vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

