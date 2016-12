SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2017/ Oggi Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova centri commerciali e negozi: orari e lista (31 dicembre 2016)

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2017 A MILANO E PROVINCIA, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI: ORARI E LISTA (31 DICEMBRE 2016) - Siamo ormai giunti al Capodanno 2017, dopo diversi giorni di festa, regali e soprattutto cene con parenti ed amici. Il cenone dell'ultimo giorno dell'anno non si vieta tuttavia a nessuno e sono tante le casalinghe ed i provetti cuochi già ai fornelli da giorni. Un evento del genere, capace anche di raccogliere centinaia di persone, non si può di sicuro sottovalutare. Per i ristoranti ed i locali gli imprevisti sono all'ordine del giorno, ma che cosa si può fare se proprio all'ultimo momento ci dovessimo accorgere che manca qualche ingrediente per il nostro menù di Capodanno 2017? Ecco perché è importante sapere quali supermercati, centri commerciali e negozi saranno aperti a Milano e provincia il 31 dicembre 2016 e l'1 gennaio 2017. Per la giornata di oggi non ci sarà alcun problema: per fortuna è sabato e possiamo contare sulle aperture stranordinarie di numerosi esercizi commerciali. Dal Conad al TuoDi, fino all'Unes: queste i brand che prevedono un'apertura eccezionale nella sola giornata di oggi, mentre per domani non è prevista alcun tipo di apertura. Di seguito l'elenco completo di supermercanti, negozi e centri commerciali aperti a Milano e Provincia a Capodanno 2017: Conad piazzale Bologna 7 (8:30-18:00); TuoDi via Soderini (8:30-18:30); TuoDi via Ugo Bassi 1 (8:30-18:30); Unes Centro Commerciale Greco Shopping via Emilio De Marchi 10 (8:30-18:30); Unes via Muratori 27/29 (8:30-18:30); Unes via vallazze 87 (8:30-18:30); Unes via Durazzo 5 (8:30-18:30); Unes via Spallanzani 10 (8:30-18:30); Unes piazza Damiano Chiesa 2 (8:30-18:30); Unes viale Premuda 27; Unes via Vallazze 204 (8:30-18:30); Unes via Minerbi 1 (8:30-18:30); Unes via Trilussa 26 (8:30-18:30); Unes via Varesina 92 (8:30-18:30); Unes via Val di Sole 12 (8:30-18:30).

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2017 A ROMA E PROVINCIA, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI: ORARI E LISTA (31 DICEMBRE 2016) - Sono ormai molti anni che non siamo più abituati a vedere un esercizio commerciale aperto. Le feste nazionali infatti prevedono spesso un'apertura eccezionale di molti centri e proprio per questo potrebbe sfuggirci anche quell'unica volta in cui tutti i battenti, in tutta Italia, rimarranno invece chiusi. Non c'è niente di più odioso che ritrovarsi all'ultimo momento, a pochi minuti dal cenone di Capodanno 2017 ed accorgerci che abbiamo dimenticato qualcosa di importante. Fossero anche gli stuzzicadenti, chi non cerca di dare il massimo quando allestisce una tavola per amici e parenti? Al pari di una buona pietanza, avere una tavola decorata in modo impeccabile è davvero un'impresa difficile, come dimostrano numerosi studi e professionisti del settore. Vuoi per la fretta, vuoi perché avere tanti ospiti a cena per l'ultimo dell'anno non è cosa di tutti i giorni, è facile cadere nelle distrazioni. Per risolvere il problema meglio dare subito una sbirciata a quali negozi, supermercati e centri commerciali saranno aperti a Roma e provincia nelle giornate del 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017. Il primo giorno dell'anno rappresenta uno scoglio insormontabile e come è giusto che sia, dobbiamo aspettarci che tutta l'Italia sarà impegnata nei festeggiamenti. Eccezion fatta per il Centro Commerciale della Stazione Termini che sarà aperto dalle 8:00 alle 22:00, il TuoDi di via Ostiense 5, cche sarà aperto dalle 9:30 allee 20:30. Per la giornata di oggi invece possiamo spaziare nella scelta, dalle catene Conad e Metro Cash & Carry, fino al TuoDi. Vediamo di seguito qualche esempio: Conad via Sebastiano Ziani 12/14 (7:30-19:00); Conad via Ostiense 261 (7:30-19:00); Conad via Tito 15 (7:30-19:00); Conad piazza dell'Indipendenza 28 (7:30-20:00); Conad via Angelo Emo 37 (7:30-19:00); Conad Centro Commercialee Stazione Termini (6:00-22:00); Metro Cash&Carry via del Pescaccio 90 (6:00-18:00); Metro Cash&Carry via Laurentina 9 (6:00-18:00); Metro Cash&Carry via Salaria 1272 (6:00-17:00); TuoDi via Baldo degli Ubaldi 221 (8:30-18:00); TuoDi via Ostiense 75 (8:30-18:00); TuoDi via Taggia (8:00-18:00); TuoDi piazza Filippo il Macedone 123 (8:30-18:00); TuoDi via delle Province 168 (8:30-18:00); TuoDi via Casal dei Pazzi (8:30-18:00); TuoDi piazza Ledro 7/G (8:30-18:00); TuoDi via Etruria 32 (8:30-18:00).

