VESTITI PER IL CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO! / Cosa mettere? Pelliccia ecologica per Irene's Closet! (oggi 31 dicembre 2016)

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? IRENE'S CLOSET SUGGERISCE UNA PELLICCIA ECOLOGICA! (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - A poche ore dalla fine del 2016, l'interrogativo più diffuso è quello su cosa indossare per la tradizionale festa di Capodanno. Come già anticipato, le paillette saranno le protagoniste di ogni outfit che si rispetti, sopratutto perché nell'ultima stagione hanno dominato con eleganza tutte le passerelle di alta moda. E se l'idea vi appare ancora eccessivamente audace, nessun problema: la celebre Fashion Blogger Irene Closet viene in vostro aiuto suggerendo gli abbinamenti giusti. Via libera a gonne o pantaloni di pailett, adatti soprattutto di sera, e la stessa cosa si può dire per gli abiti, che grazie alla loro luminosità mettono in evidenza la figura catturando l'attenzione. Se invece non amate particolarmente il luccichio sprigionato da questo genere di abiti (generalmente un must per la notte di capodanno), il blog Irene Closet suggerisce di indossare una pelliccia, rigorosamente ecologica, perfetta soprattutto per chi di solito predilige un look semplice. Tale capo, infatti, esalta con eleganza la figura, ma in questo caso è importante non eccedere con abiti troppo appariscenti, che potrebbero appesantire il look.

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? COMBINATE ANTICO E MODERNO CON LO STILE URBAN-CHIC (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Uno dei momenti più delicati per le donne sta arrivando carico di dubbi: come vestirsi a Capodanno? Se non sapete ancora cosa indossare per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, allora ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi molto utile. Partite dalla scelta dello stile e, quindi, prendete in considerazione quello urban-chic. Questo stile vi permette di combinare elementi antichi con altri moderni per focalizzare l'attenzione su alcuni dettagli, come il rossetto acceso, la pochette e la giacca, che deve essere di una tonalità leggermente più sicura dell'abito scelto. L'idea è di creare un involucro affascinante che esalti la sagoma di chi lo indossa. Sappiate valorizzare la vostra silhouette: puntate, quindi, su un abito chiaro e lungo e una cinta brillante in vita. Lasciate cadere i capelli, nel caso siano lunghi, sulle vostre spalle con onde piatte. L'alternativa per chi non ha voglia o tempo per ricercare un abito adatto per festeggiare Capodanno è il little black dress, il classico tubino nero. Una scelta economica e rapida, oltre che versatile.

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? VELI E TRASPARENZE PER UN LOOK ISPIRATO A BELLA HADID (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Vuoi essere bella una top model per l'ultimo dell'anno? Tra i vestiti per il Capodanno 2017 ce ne sono alcuni che ti faranno sembrare una vera star: se vuoi osare e non passare inosservata, prendi esempio da Bella Hadid, la bellissima sorella di Gigi (fidanzata adesso con Zayn Malik), e punta su tanti veli e sexy trasparenze. Bella Hadid ha utilizzato quest'outfit in moltissime occasioni, tanto che questo look particolare è diventato un po' il suo segno di riconoscimento. Bella Hadid è una ragazza a cui piace provocare però - tutti ricordano il suo vestito nude look al red carpet di Cannes, che ha provato a indossare (non con lo stesso risultato) Giulia Salemi - quindi fate attenzione: se avete la stessa disinvoltura nel portare questo tipo di abiti indossateli pure, e farete una figura spettacolare. Altrimenti puntate su altro, altrimenti rischiate di sembrare un pesce fuor d'acqua. Cosa che Bella Hadid, complice anche un fisico mozzafiato, non sembra mai.

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? PAROLA D'ORDINE: PAILLETTES! (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'ultimo dell'anno è una sera speciale, e non ci si può presentare senza un outfit degno di nota. Qualsiasi sia il vestito che avete intenzione di usare per Capodanno però, la parola d'ordine è una sola: paillettes a non finire! Quest'anno va di moda un look luccicante: che siano sui vestiti, sui pantaloni, o su una maglietta, non potete però mancare l'ultimo trend dell'anno. Se non avete qualcosa di adatto per l'occasione però, non vi preoccupate: le paillettes possono essere acquistate a poco prezzo in qualsiasi merceria ed essere attaccate con facilità a magliette e vestiti. Oro e rosso sono i colori must della sera di Capodanno, ma anche con l'argento farete la vostra figura. L'importante è che splendiate allo scoccare dell'anno nuovo e, se volete proprio stupire i vostri amici, indossate anche un accessorio con molte paillettes, come una borsa o un nastrino nei capelli. Sarete sicuramente al top!

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? IL TUBINO IN PELLE CHE GARANTISCE UN TOCCO ROCK (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - La sera più festosa dall'anno si avvicina e tu non sai ancora che vestito indossare per questo Capodanno 2017? Le scelte sono molteplici, ma ovviamente l'outfit deve corrispondere anche un po' alle esigenze e alla personalità di chi lo indossa. Vuoi essere glam ma allo stesso tempo avere quel tocco di grinta che ti dia un sapore più rock? Scegli la pelle, e il risultato è assicurato. Se vuoi avere un look da dura, ma non rinunciare al vestito, prova con un tubino di pelle: l'effetto stupore è assicurato, e se raccogli i capelli e adotti un semplice smokey eyes è fatta. Se preferisci la comodità dei pantaloni, prendi un jeans skynny qualsiasi, e abbinaci un corpetto di pelle, ma attenzione a non esagerare con gli accessori! Il look è già abbastanza aggressivo così, e se usi collane o orecchini troppo evidenti, rischi di esagerare e creare il classico effetto "albero di Natale". Pronta per il tuo Capodanno all'insegna del rock?

VESTITI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: COSA METTERE? LA TENDENZA DELL'ABITO IN VELLUTO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) -Cosa mettere a Capodanno per sperare in un felice anno nuovo? Tra i vestiti per Capodanno 2017 c'è di sicuro anche l'abito in velluto, una tendenza dell'inverno 2016 che ha riscoperto questo tessuto. Chi non ha ancora deciso cosa indossare domani sera per scambiarsi gli auguri di Felice Anno Nuovo può quindi optare per un outfit in velluto. Irene Colzi, tutor di moda per il programma Detto Fatto su Rai 2 e autrice di Irene’s Closet fashion blog, spiega che il velluto si abbina molto bene con il jeans: "che sia un top in velluto con un jeans a vita alta o, viceversa, un paio di pantaloni in velluto ma abbinati ad una camicia in denim, l’accoppiata velluto e denim è bellissima". Chi teme di essere troppo appariscente può scegliere un paio di scarpe in velluto. Il modello che sembra essere più di moda è lo stivaletto in velluto a tacco alto ma anche una bella décolleté sarà un successo. Infine perché non optare, non solo per i vestiti per Capodanno 2017 ma anche per gli outfit invernali del prossimo anno, per un tailleur in velluto: "è molto versatile se si sceglie in tonalità non troppo pop. Per esempio un bel verde bosco, abbinato ad una camicia bianca ed una décolleté nera crea un look perfetto sia per l’ufficio che per l’aperitivo".

VESTITI CAPODANNO 2017: LOOK PER OGNI DESTINAZIONE, DALLA MONTAGNA AL MARE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Qual è l'outfit perfetto per Capodanno? Cosa mettere l'ultimo giorno dell'anno per accogliere il 2017? Sono questi gli interrogativi delle donne che stanno scegliendo tra i vestiti quello da indossare. Qualche suggerimento arriva dall'indagine di Espresso Communication per la maison di gioielli Thomas Sabo che ha indicato 6 look perfetti per altrettante destinazioni. Se trascorrerete, ad esempio, l'ultimo giorno dell'anno sulla neve, dovreste puntare su abiti caldi e avvolgenti: fuseaux o pantaloni da neve aderenti con un soffice maglione e applicazioni brillanti, mentre ai piedi stivaletti o biker boots bassi con una calda eco-pelliccia a completare il look. Se, invece, sarete in spiaggia, puntate su un caftano o un abito svasato e grandi ciondoli di ispirazione orientale per uno stile etnico-chic. Avete puntato su una capitale europea? Abbinate una eco-pelliccia ad una blusa in seta e ad una mini skirt plissettata o skinny jeans e maglione oversize con scarpe con tacco basso. Serata romantica? Allora tubino nero con scarpe décolleté, in alternativa jumpsuit di velluto e tacchi a spillo. Andrete a teatro? Abito lungo con profondo scollo, arricchito da piccoli dettagli. Infine, per le donne che trascorreranno il capodanno in famiglia: abito nero semplice o ampia gonna con scarpa nera o nude con il tacco.

VESTITI CAPODANNO 2017: L'OBBLIGO E' LUCCICARE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Si avvicina una delle notti più attese da tutti e cioè quella di Capodanno. Sono ore frenetiche tra progetti, ripensamenti e la voglia di scegliere i vestiti per fare bella figura con parenti e amici. C'è chi punta sulla volontà di essere alternativo, chi invece punta più sul classico. Elle.it però ci racconta come la tendenza per quest'anno, soprattutto per le donne, sarà quello di luccicare. Non importa se vestiti di pizzo, piallettes oppure di vernice ma l'unico obbligo è quello appunto di esprimere il nostro essere con il luccichio. Proprio il sito di alta moda ci propone poi diverse idee che ci mostrano come appunto il contrasto dei colori ci porti a scegliere sempre qualcosa di raffinato nonostante la colorazione accesa ci possa far pensare a qualcosa di appariscente. L'idea del luccichio quindi è di tendenza e soprattutto i vestiti lucidi, anche per gli uomini, sono quelli preferiti in vista di domani sera. Staremo a vedere se questo sarà poi il vero risultato di quanto vedremo al ristorante, in discoteca o dove noi passeremo una serata molto attesa. Di certo però la volontà è quella di stupire e per farlo quest'anno si potrebbero usare proprio questi motivi.

VESTITI CAPODANNO 2017: IL LITTLE BLACK DRESS PER UN SUCCESSO ASSICURATO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - A poche ore dal Capodanno 2017, è tempo di avere le idee chiare sul vestito da scegliere e destinato a stupire tutti i presenti al Veglione di fine anno. Per il look della serata l'attenzione è massima e se l'obiettivo è quello di apparire a tutti i costi e bene scegliere l'outfit giusto per non rischiare di commettere clamorosi errori di stile. In tal senso, il sito Donnaglamour.it consiglia per Capodanno 2017 una soluzione dall'effetto certo indossando un little black dress, adatto ad ogni tipo di occasione. L'abito nero, dunque, vi permetterà di fare brutte figure soprattutto se avrete deciso solo all'ultimo minuto dove festeggiare l'arrivo del nuovo anno: sia esso una discoteca o una festa in casa di amici, un black dress, magari arricchito di paillettes è l'ideale per non far sfigurare nessuno. Se invece lo scopo è quello di trascorrere un Capodanno meno frizzante ma all'insegna della tranquillità in famiglia, allora potrete sfoggiare un abito svasato oppure un tubino in maglia, abbinato a semplici e disimpegnate ballerine destinato ad un'atmosfera più informale e rilassata ma senza mai perdere di vista il bon ton e lo stile.

VESTITI CAPODANNO 2017: LA NUANCE ROSA CIPRIA PER SPIAZZARE CON ELEGANZA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La notte più indimenticabile dell'anno sta per arrivare: tra poche ore saluteremo il 2016 dando il benvenuto al nuovo anno. Eppure, in occasione dell'atteso Capodanno 2017 resta ancora un enigma al quale trovare soluzione: quale vestito scegliere? Chi è solito aspettare l'ultimo minuto prima di decidere quale outfit prediligere per una ricorrenza così importante, potrà usufruire delle nostre dritte: la vostra indecisione consiste nel colore del vestito? Se il rosso può apparire troppo classico per la notte di Capodanno 2017 ed il nero rischia di essere eccessivamente elegante e formale per una serata da trascorrere con gli amici in attesa dello scoccare della mezzanotte, potrete decidere di spiazzare tutti con una nuance che nessuno si aspetta per questa occasione: il rosa cipria. Certamente non passerete inosservate soprattutto se deciderete di indossare un abito lungo dal colore chiarissimo e delicato come il color cipria, ma pur sempre elegante per augurare un felice anno nuovo con stile. Le ultime tendenze in merito ai vestiti per Capodanno 2017 suggeriscono di abbinare su accessori e palette beauty il verde bosco, il rosa confetto e l'oro antico per un finale di anno nel segno del glam.

VESTITI CAPODANNO 2017, GLI ACCESSORI SONO IL VERO MUST DEL NUOVO ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Avete scelto l’outfit e i vestiti perfetti per Capodanno, ma non avete ancora selezionato gli accessori per renderlo ancora più di impatto? Niente panico, perché le bibbie della moda ci vengono in aiuto per trovare il pezzo perfetto da abbinare al look che abbiamo scelto, senza rendere vani le vostre fatiche. Gli accessori, infatti, sono fondamentali e possono esaltare il look o rovinarlo miseramente, se scelto male. I diversi siti di ecommerce presentano proposte diverse per tutte le tasche e che ben si adattano ai diversi stili. Ad esempio vogue.it per l’abito corto, con cui andare a ballare, propone una clutch con una stampa a stella e orecchini brillanti a ventaglio, se invece la serata sarà più formale, l’abito lungo rosso in seta potrà essere accompagnato da un caldo collo in pelo, la scarpa deve essere rigorosamente alta. Abito di taglio maschile nero, con giacca e pantaloni rigorosi? Il look può essere reso femminile da una collana e da una clutch della stessa tonalità. Il sito di Zara ha già fatto la selezione per voi, nella sezione “evening”, infatti, sono presenti gli accessori e gli abiti perfetti per la notte di San Silvestro perfettamente in trend di stagione, ma ad un prezzo decisamente interessante.

VESTITI CAPODANNO 2017, I COLORI DI TENDENZA: ROSSO O NERO, IL VERO DILEMMA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Sono poi i colori a dare la cifra ai vestiti anche per questo Capodanno 2017: come saluterete il vecchio sono che se ne va, con un super vestito mozzafiato per fare breccia nel cuore del vostro lui ancora non dichiarato oppure proverete qualcosa di molto più comodo? Al netto della scelta sui vestiti per Capodanno 2017, mentre passerete magari ore per scegliere la mise giusta, saranno sempre i colori e gli abbinamenti a farla da padrone, come spesso accade. E allora, siete più per il rosso classico o il nero-eleganza-sempre-tendenza? Come consigliano gli esperti su DireDonna, il nero è un fantastico passepartout in qualsiasi occasione, da quelle più eleganti a quelle più casual, il nero è sempre grande protagonista. Ecco poi due consigli sul settimanale di moda: «È nero, impreziosito da un motivo geometrico frontale di paillettes e baguettes lucide a contrasto, l’abito smanicato in crêpe e con scollo a V di Sisley (119 euro). Elisabetta Franchi ha dato vita a una sexy maglia nera con inserto in tulle da portare, per un Capodanno in cui non passare inosservate, con una minigonna strutturata con stampa in tartan (315 e 192 euro)». E per il rosso? Beh è il colore delle feste, il grande classico del Capodanno che non attende certo spiegazioni: “diavoletta” con vestito seducente rosso, o la scelta dell’eleganza, i primi giorni dell’anno potranno essere decisivi per confermare se la vostra scelta di Capodanno è stata azzeccata o meno…

VESTITI CAPODANNO 2017, REVIVAL ANNI 80 CON L'ABITO CORTO MONOSPALLA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Non sapete che vestiti mettere per Capodanno 2017? Quest'anno per salutare il 2016 che se ne va e aspettare l'arrivo del 2017 la tendenza moda da seguire è quella del revival degli anni 80. Spazio quindi ai mini abiti monospalla per il party di Capodanno. La parola d'ordine è sicuramente esagerare almeno per una notte. Si può dunque sfoggiare un abito corto monospalla di paillettes, oppure con ruches effetto carta di cioccolatino o ancora in tessuto laminato argento oppure dorato. Ecco qui una selezione fatta da Marie Claire, per i vestiti per Capodanno 2017: abito di paillettes rosa e nera in 100% seta, Saint Laurent (su Neatporter.com), Mini dress monospalla con ruches, Isabel Marant (690 euro su Matchfashion.com), Abito mono spalla in seta fantasia, Jason Wu (su Stylebop.com), Party dress bicolore, nero e vade smeraldo, Topshop (89 euro), Mini dress total black ricoperto di paillettes, Pinko (395 euro), Mini abito argento con pietre e paillettes, H&M (69,90), Abito lungo monospalla in tessuto di seta effetto metal, Rouland Mouret (su Stylebop.com). Clicca qui per vedere le foto.

VESTITI CAPODANNO 2017, SCONTI ASOS E ZALANDO, ABITI ROSSI CORTI: COSA METTERE IN OGNI SITUAZIONE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Uno dei momenti migliori per sfoggiare un vestito rosso è senza dubbio Capodanno 2017. Da tradizione, siamo sempre abituati fin da bambini ad indossare il classico indumento rosso, in grado di attirare la fortuna. Spesso si parla di indumenti intimi, ma per una serata eccezionale come quella dell'ultimo dell'anno, il rosso potrebbe essere la palette giusta per il nostro outfit per Capodanno 2017. Zalando offre diversi sconti per tutti i gusti, dall'abito corto in rosso pastello in cotone leggero Even & Odd a 22,75€ invece di 35€, fino al tubino in rosso nuance Vila della Visociety, acquistabile a 26€ invece di 40€. E per una serata da vera diva, un abito rosso fuoco senza maniche, con ampia scollatura e gonna fino al piede, ideato da Anna Field e disponibile a 60€. Una vasta scelta sarà presente anche sul sito ufficiale di Asos, uno dei brand più trend del momento. In pizzo foderato, l'abito rosso acceso della Asos Collection, dotato di colletto arricciato, fondo manica a volant e svasato a soli 23,99€. Per le donne che invece preferiscono i look lunghi con spalle scoperte, il vestito della Asos Collection a 35,49€ permetterà di sfoggiare un look londinese, grazie ad un modello con scollo rotondo e top corto di rivestimento.

VESTITI CAPODANNO 2017, MODA & OUTFIT ORIGINALI: COSA METTERE IN OGNI SITUAZIONE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La notte di Capodanno 2017 si avvicina e qualsiasi sia la serata che ci aspetta, la domanda ricorrente è sempre una: cosa indossare a Capodanno? Che siate in una baita sulla neve, in città in una location raffinata o in piazza a godervi il concerto del vostro cantante preferito, la moda ha la risposta perfetta per voi e le sfilate di quest’anno sono ricche di proposte adatte ad ogni occasione, tra le quali scegliere per stupire sentendovi a proprio agio. Ecco i nostri consigli per essere pronti per il conto alla rovescia. Se siete a cena fuori, in un ristorante elegante non potrete fare a meno di un abito o un completo in velluto, tessuto che quest’anno è ritornato con prepotenza in passerella, non solo nel più classico nero, ma anche in altre tonalità, come il rosso, colore per eccellenza delle feste; oppure un abito con inserti trasparenti in tulle o voile.

Il tutto accompagnato da scarpe con tacco alto a spillo o squadrato, quest’anno gli stilisti li hanno sdoganati entrambi. Trucco luminoso e brillante, ad accendere il look, abbinandolo ad accessori con inserti in cristallo. Se siete invece a cena fra amici, potete concedervi un look più rilassato, ma sempre un po’ “formale” e diverso dal solito, è pur sempre la notte di capodanno: un pantalone rilassato e un top d’impatto, magari monospalla, o con un dettaglio importante come un grande fiocco o un volant, anche un semplice dolcevita, magari glitter, e una clutch divertente, che non passi inosservata.

Se invece la notte di Capodanno avete voglia di ballare e scatenarvi in discoteca, non potrà mancare certo un tocco dorato, il colore dell’anno (sì proprio come negli anni ’80), una gonna, un top o anche l’intero abito color oro o bronzo, sdrammatizzandolo però con un chiodo in pelle dandogli anche un po’ di verve e grinta. Questo è anche l’anno delle paillettes su abiti e gonne lineari o plissettati. Gli accessori da abbinare? Stivaletti in pelle con tacco medio, alla moda ma perfetto per scatenarsi per ore sulla pista! Per chi, invece, sfiderà le temperature rigide pur di godersi la musica in piazza, vestirsi a strati è certo una buona strategia, ma non a scapito dello stile, quindi via a stivali alti sopra il ginocchio, alla corsara, piumino, ma con un tocco deciso come una stampa all-over, borsa a bandoliera e maglioni caldi e tricot, non dimenticate un dettaglio che vi possa far riconoscere fra la folla!

Capodanno in montagna sulla neve? Per quest’anno i maglioni sono tornati protagonisti alle sfilate, che sia oversize o un crop top, a collo alto, nero (ma con inserti) o con fantasie anni ’80 e a trecce, questo è un capo che non potrà mancare per il vostro cenone, da abbinare a pantaloni stretti e stivaletti da trekking con tanto di fibbie e stringhe in corda ma con tacco alto, quest’anno sono uno dei trend di stagione! Una rassicurazione per i più scaramantici, il rosso è perfettamente in trend quest’anno.

Nell’indecisione, ricordate che l’abito nero, il caro, little black dress, è un vero passe-partout, che si adatta ad ogni occasione, una scarpa bassa lo rende subito meno formale e più rilassato, uno stiletto e orecchini importanti e sarà perfetto per una cena in un ristorante stellato. E se invece, come chi scrive, preferite passare la notte di San Silvestro a casa, lontano dalla confusione, in un’atmosfera rilassata, magari accompagnandovi alle vostre serie preferite da guardare tutto d’un fiato, perché non concedersi un bel pigiama di seta, magari con le proprie iniziali, una tazza di cioccolata calda e una coperta?

