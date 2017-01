AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: domani si torna a lavoro, attenti ai rientri (ultime notizie in tempo reale, oggi 1 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 GENNAIO 2017). IL PRANZO DI CAPODANNO E TUTTE LE EVOLUZIONI SULLE STRADE ITALIANE - La giornata di oggi, 1 gennaio 2017, dovrebbe essere piuttosto gradevole su tutta l'Italia dove non sono previste delle precipitazioni anche se il termometro in diverse zone andrà sotto lo zero soprattutto nella prima mattinata. E' così che si preannunciano diversi obblighi di catene a bordo in diverse parti della rete autostradale italiana. Si passa poi al traffico legato al fatto che ci sono diversi punti dove gli italiani si riuniranno per festeggiare questa giornata di Capodanno. Attenzione soprattutto al tardo pomeriggio con molti italiani che hanno deciso di festeggiare fuori questi due giorni che sono caduti anche nel weekend e hanno permesso di poter passare le feste fuori porta. Domani però si torna a lavoro e quindi soprattutto nel tardo pomeriggio potremmo trovare lunghe code soprattutto in corrispondenza dei caselli autostradali e anche delle uscite che ci porteranno nuovamente nelle nostre città pronti per riniziare la routine di tutti i giorni.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 GENNAIO 2017). ATTENZIONE AL PERICOLO NEBBIA - Continua sul nostro paese il pericolo nebbia soprattutto attorno alla zona della Pianura Padana. Anche durante la notte di Capodanno sul sito istituzionale delle autostrade italiane abbiamo visto come diverse zone sono state evidenziate per questo problema. Si parte dall'A22 Brennero-Modena con nebbia tra il nodo A22/A4 Torino-Trieste e Reggiolo Rolo. La nebbia è stata ravvisata anche sull'A13 Bologna-Padova con la visibilità che scendeva a ottanta metri tra Altedo e Terme Euganee. Sicuramente è una situazione da tenere sotto controllo per evitare problemi legati proprio alla scarsa visibilità. C'è poi da ricordare che in diverse zone del nostro paese sarà consigliabile essere muniti di catene a bordo come sull'A6Torino-Savona tra Marene e il bivio A6/A10 Savona.

