DALLA GERMANIA/ Migranti, la carità "necessaria" dopo Berlino

Caro direttore,

scrive la Faz: "Dopo questo attentato (quello di Berlino, nel mercatino di Natale, ndr) non può essere più negato il legame tra il diritto di asilo e le possibilità veramente assurde che si offrono ai criminali" di agire in Germania. Nell'inizio del nuovo anno ci sia permesso di commentare questo fatto, che davvero non può essere negato, con un respiro più ampio. Che cosa è in gioco nel grande problema dei profughi e della loro integrazione?

Martin Groos, vice presidente di Support International, una piccola organizzazione tedesca sorella di Avsi (Associazione volontari servizio internazionale), nel dicembre scorso ha tenuto una conferenza nella nostra scuola in Sassonia-Anhalt sul tema immigrazione ed integrazione. La Sassonia-Anhalt è il Land tedesco che ha visto, nelle ultime elezioni regionali, l'ascesa del partito populista e nazionalista AfD fino al 24% dei voti. In dialogo con gli studenti, Groos ha cercato di introdurli al tema partendo da una citazione di Alexis Carrel: "Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità".

Ecco alcuni dei fatti che Groos ha invitato ad osservare: sono più i giovani sotto i 25 anni in Africa (716 milioni) che l'intera popolazione in Europa e in Russia dall'Atlantico al Pacifico (736 milioni) (Fonte: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/). Si potrebbe riassumere il dato in questo modo: l'Europa ha i pensionati e l'Africa la gioventù. Una gioventù senza lavoro e/o senza prospettive, maltrattata e torturata. E non solo nei confronti dell'Africa, ma di tutto il mondo, l'Europa è già oggi un nano demografico, sebbene ancora nel 1950 fosse a livello demografico e di ricchezza mondiale un peso massimo. Proiettando i dati che abbiamo all'anno 2100, l'Europa sarà il continente con il più grave calo demografico del mondo. Il dislivello tra povertà e ricchezza, in riferimento ai dati demografici, tra l'Africa e l'Europa è molto più grave di quello tra l'America Latina — e in particolare il Messico — e gli Stati Uniti. Groos ha poi fatto osservare quali siano i fattori "push", che spingono gli uomini a lasciare la propria patria. Tra questi: in Africa e in Asia vive la stragrande maggioranza di persone con un potere di acquisto inferiore ad un dollaro al giorno. Il risultato di questi fattori è impressionante: 65,3 milioni di persone sono in fuga.

Il movimento dei profughi non è solo da un continente all'altro, ma anche all'interno del proprio continente. In questo caso si parla di Internally Displaced People (Ipd): questo fenomeno si trova in modo particolarmente acuto in Africa e in Asia, meno nell'America Latina o in Messico, sebbene anche in quest'ultimo continente sia molto più grave che in Nord America o in Europa, dove è quasi inesistente.