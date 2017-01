GEORGE MICHAEL SI È SUICIDATO? LE FRASI SHOCK SU TWITTER DEL FIDANZATO FADI FAWAZ: "VOLEVA MORIRE, FINALMENTE C'È RIUSCITO" (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - George Michael si è suicidato? È questa la domanda che assilla i milioni di fan del cantante britannico dopo che i risultati dell'autopsia non hanno chiarito le cause del suo decesso. A rendere ancora più fitto il giallo della morte dell'interprete di Last Christmas nelle ultime ore sono stati i cinguettii apparsi sul profilo Twitter del fidanzato di Michael, il parrucchiere Fadi Fawaz. Come riportato dal Sunday Mirrore, il 31 dicembre Fawaz aveva pubblicato una foto con il dito medio a margine della quale aveva commentato: "Ti odio 2016 dal profondo del mio cuore". Questa mattina, però, è arrivata la doccia fredda attraverso una serie di tweet shock:"Ero in una relazione con George Michael fino a quando l'ho trovato morto a letto. L'unica cosa che voleva era morire. Ha tentato diverse volte di uccidersi e finalmente ci è riuscito". L'account del fidanzato di Fadi Fawaz poche ore dopo la pubblicazione di queste frasi è stato chiuso: ancora non è chiaro se a scriverle sia stato proprio il compagno di George Michael o se il suo profilo sia stato hackerato. L'Independent, però, sottolinea che già nei giorni successivi alla morte di Michael, Fawaz aveva utilizzato il suo profilo per parlare della sua scomparsa.

