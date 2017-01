Immagini buon anno e felice anno nuovo / Capodanno 2017, Michele Hunziker e Tommaso Trussardi, su Twitter per augurare il meglio (oggi, 1 gennaio)

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: MICHELLE HUNZIKER E TOMMASO TRUSSARDI, SU TWITTER PER AUGURARE IL MEGLIO (1 GENNAIO) - Il Capodanno 2017 continua ad offrire una serie di immagini pronte ad augurare il meglio a tutti, e questo soprattutto sui social network, dove i più seguiti sono come sempre i vip italiani e internazionali. Nelle ultime ore sono state tantissime le celebrità che hanno approfittato delle loro pagine ufficiali per condividere auguri e istantanee che ritraggono i loro momenti di festa, e non fa eccezione Michelle Hunziker, che poche ore fa ha pubblicato su twitter uno scatto che la immortala felice, fra i monti innevati, assieme a suo marito Tommaso Trussardi, socio dell'omonima casa di moda al quale la conduttrice è legata dal 2011. La Hunziker ha approfittato della sua immagine per lasciare un messaggio a tutti i suoi fan, questo: "Buon annoooooooo!!!! Love", parole che ancora una volta ricalcano il profondo legame che la lega al suo pubblico. se volete visualizzare la sua foto direttamente sul suo profilo uffficiale di twitter, potete cliccare qui.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: SIMONA VENTURA AUGURA IL MEGLIO CON IL VIDEO DEI SUOI MOMENTI PIÙ BELLI (1 GENNAIO) - Non si arresta l'ondata di messaggi che ha travolto i social network, dove ormai da ore continuano a fioccare copiose immagini e video pieni di auguri. A cedere al fascino dei social anche la star dell'anno appena concluso, Simona Ventura, che dopo il suo ritorno in tv e il successo delle ultime esperienze su Canale 5, ha voluto dare il benvenuto al 2017 con un video che racchiude i momenti più belli dei dodici mesi appena trascorsi. Il filmato, che mostra le immagini dell'esperienza come naufraga all'Isola dei Famosi, ma anche le ospitate in programmi come Mattino 5 e Striscia la notizia, si conclude con le due cose più importanti per la conduttrice: i figli e la nuova esperienza a 'Selfie, le cose cambiano', il programma che ha segnato il suo ritorno in tv con un successo straordinario. "Il 2016 è stato l'anno delle emozioni forti.. Il 2017?! MIGLIORE #buon2017 a tutti... a quelli che mi vogliono bene... e a quelli che... no!", scrive Simona Ventura per accompagnare il filmato su Twitter. Se volete visualizzarlo, potete cliccare qui.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: LAURA PAUSINI E PAOLA CORTELLESI, INSIEME IN UN MESSAGGIO DI AUGURI (1 GENNAIO) - Sono le immagini le grandi protagoniste degli auguri di Buon anno, privilegiate dagli utenti online per condividere messaggi di Capodanno di ogni tipo, sia sui social che sui programmi di messaggistica istantanea. Anche i vip hanno scelto di affidare il loro saluto al nuovo anno alle immagini e hanno scelto di utilizzare i social per condividere i loro aggiornamenti con i tanti fan. Fra questi, anche Laura Pausini, che ha pubblicato poche ore fa uno scatto che la ritrae intenta a festeggiare con un'altra grande protagonista del panorama televisivo italiano: Paola Cortellesi. "Opps guardate con chi vi auguro il #BuonAnno #2017 @PaolaCortellesi #amiche #volersibenelultimodellanno pervolersibenetuttolanno", ha scritto la cantante sul suo profilo ufficiale di Twitter, mentre sorride assieme all'attrice di fronte a due flute di champagne. Se volete visualizzare il messaggio di auguri condiviso da Laura Pausini sul suo profilo ufficiale, potete cliccare qui.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: IL VIDEO ESPERIMENTO DI ROBERTO SAVIANO (1 GENNAIO) - Siamo tutti pronti a festeggiare questo primo dell'anno in compagnia di amici e parenti ma sopratuttto in compagnia dei nostri smartphone per inviare curiose immagini via Whatsapp e sui social. Proprio su Twitter è Roberto Saviano, che nei giorni scorsi ha condotto un piccolo programma su Canale Nove, Imagine, a voler racchiudere la più grande piaga della nostra era contemporanea e lo ha fatto proprio usando un piccolo video che mostra un esperimento. Al grido di uguaglianza e no alla discriminazione, alcune persone sono state intervistate sulle loro "razze" e i loro conflitti per poi scoprire che proprio le popolazione che "odiavano" facevano parte del loro DNA. Un esperimento davvero sconvolgente ed emozionante che ha fatto già il giro dei social in questi giorni e potrà farlo ancora in vista del nuovo anno e del famoso obiettivo che ogni volta ci prefiggiamo "essere migliori". Ecco qui il video dell'esperimento da poter condividere sui social o da inviare a quegli amici o parenti ancora un po' ottusi.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: IL SELFIE DI BENJI E FEDE ICONA DEL PRIMO DELL'ANNO (1 GENNAIO) - Il Capodanno 2017 è stato sicuramente condito da tante emozioni, con il pubblico che ha deciso di sostenere sui social network i momenti vissuti in televisione e anche quelli di chi invece è sceso direttamente in piazza. E' stato così il Capodanno della tecnologia e come non pensare ai tanti selfie che abbiamo potuto ammirare lungo tutta la notte. Uno dei più ritwittati arriva direttamente da Potenza dove si è svolto L'Anno che verrà trasmissione condotta da Amadeus su Rai Uno. Proprio il conduttore si è reso protagonista di un selfie insieme a due dei protagonisti più amati del momento e cioè i due cantanti Benji e Fede che hanno portato alcuni dei loro successi sul palcoscenico tra cui anche l'amatissima ''Eres Mia''. I due ragazzi insieme ad Amadeus hanno deciso di regalare spazio anche al pubblico presente alle loro spalle. Clicca qui per la foto che ha fatto il giro del web.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE: I MESSAGGI VOCALI CHE ARRIVANO AL CUORE - Se state ancora cerando un modo per augurare un buon Capodanno senza rischiare di essere banali, non potete non considerare i messaggi con al loro interno delle foto. Che sia via sms, o meglio su Whatsapp, le foto a tema rendono speciale qualsiasi messaggio. Di grande impatto anche gli auguri su Facebook, dove le foto, sulla bacheca delle persone care, trasmettono un augurio di sicuro successo. In una serata come quella che sia aprirà fra poche ore, però, sarà Whatsapp il grande protagonista, soprattutto a causa della facilità di utilizzo, e proprio tramite il celebre servizio di messaggistica istantanea la maggior parte degli italiani invierà i messaggi di auguri per un buon 2017. In questi casi, per sorprendere il destinatario, è possibile inoltre inviare brevi messaggi vocali, piccoli pensieri certamente graditi che vi faranno risparmiare tempo ma che arriveranno dritti al cuore di chi li riceverà. L'HASHTAG #2017IN3WORDS - Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 2016 sta per lasciare il passo al Capodanno 2017. In queste ultime ore sui maggiori social network ed in particolar su Twitter, milioni di utenti stanno lasciando le proprie impressioni e speranza per il nuovo anno. Su Twitter è di tendenza l’hashtag #2017in3words che richiede post basati su tre parole chiave per descrivere le aspettative per il nuovo anno. Tantissimi i post lasciati alcuni dei quali anche di natura goliardica. C’è chi scrive “Esigo Tante Gioie”, “Per Sempre Insieme”, “Speriamo Vada Bene”, ”Meglio del 2016”, “Regalami una Gioia” e chi prova a strappare un sorriso ai lettori scrivendo le più svariate considerazioni “Olio di Palma”, “Regalami una gioia”, “Tanti programmi Trash”, “Lunedì in Palestra”, “Mai una gioia”, “Donald Trump Impeached”. Insomma tantissimi spunti anche per sorridere nella speranza che effettivamente il 2017 possa portare nel mondo maggiori motivi per gioire e tanta pace, quella che purtroppo è mancata per via dei tanti conflitti che si continuano a combattere in alcune zone del mondo.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE: PERSONALIZZARE I MESSAGGI SI PUÒ! - Elaborare una buona frase di auguri spesso non è un'impresa semplice e purtroppo anche questo Capodanno 2017 potrebbe non fare eccezione. Le frasi più gettonate sono quelle più banali e contengono concetti del tipo "Auguri, che il nuovo anno possa regalarti tanta felicità". Qualche volta, però, non è facile distinguersi dalla massa e, molto spesso, diventa fondamentale essere originali. Per evitare quindi le solite frasi di rito, è bene dare uno sguardo sui principali motori di ricerca, dove molti portali propongono una soluzione a questo problema con frasi già fatte e utili per ogni occasione. "Che il nuovo anno porti a te ed alla tua famiglia emozioni, gioia, pace e salute. Auguri di cuore di buon 2017!", scrive Giuseppe su Frasionline.it, ma non è il solo a dare delle nuove idee per essere originali, ecco un'altra frase pronta da usare all'occorrenza: "Ti auguro un 2017 da urlo, infinitamente magnifico e prosperoso! Tanti auguri di buon anno nuovo". Se non siete ancora del tutto convinti, è possibile aggiungere qualche concetto alla frase già composta, in modo da personalizzare l'augurio e renderlo ancora più sentito.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE: LE CARD ANIMATE CHE HANNO CONTAGIATO ANCHE GIANNI MORANDI, VIDEO! - Si avvicina la notte di Capodanno 2017 e con essa non mancheranno i tanti auguri che si rincorreranno fra social network, Whatsapp e sms. Se però siete stanchi di inviare il solito messaggio e volete invece stupire i tanti destinatari della vostra rubrica, potete optare per una cartolina animata o, meglio, per un video personalizzato, capace di augurare un buon anno in maniera molto divertente. L'idea più originale si chiama Sleigh Ride Card, un breve film completamente personalizzabile online, dove poter inserire il proprio volto o quello dei propri amici per creare un filmato molto singolare dove i protagonisti ballano accompagnati dalla musica tipica del periodo festivo. La moda, che si è diffusa qualche anno fa, è stata riportata in auge da Gianni Morandi, che sul suo profilo Facebok ha condiviso una Sleigh Ride Card per augurare a tutti buone feste. Se siete curiosi di visualizzare il risultato che ha ottenuto, potete cliccare qui e gustarvi il suo simpatico video direttamente su Facebook.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE: AUGURI ALTERNATIVI, DIRETTE SU FACEBOOK E APPLICAZIONI LIVE - Da quando i social network sono entrati a far parte nella vita degli italiani, inviare messaggi di auguri non è mai stato così semplice. Il trend più diffuso per questo Capodanno 2017 è quello più utilizzato dai vip, che affidano le loro parole a un breve filmato da condividere sui social. Potrebbe essere questa l'idea alternativa per stupire tutti? In alternativa, è possibile inviare una cartolina elettronica, con la possibilità di stabilire anche l'orario per l'inoltro, ma la tendenza di quest'anno potrebbe essere anche quella di utilizzare i video in diretta su Facebook, o altre applicazioni simili, per condividere il proprio messaggio live sui social. È molto importante, come sempre, evitare l'uso di freddi sms o messaggi Whatspp, e se proprio non è possibile fare a meno di utilizzare sistemi di messaggistica istantanea, è bene ricordare sempre che l'importante è essere originali, evitando accuratamente di inoltrare lo stesso messaggio a tutti gli utenti in rubrica.

IMMAGINI E VIDEO CAPODANNO 2017, AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE Dalla Mezzanotte in poi, se non già prima, di sicuro gli italiani prenderanno in mano il loro smartphone per fare gli auguri di buon anno ai propri parenti e amici. Ovviamente sarà impossibile telefonare a tutti, a meno di non voler passare la nottata al telefono. Gli sms e i messaggi su Whatsapp la faranno da padroni e se nel primo caso si cercherà di puntare su qualche frase a effetto e originale, nel secondo si potranno sfruttare cartoline multimediali belle che pronte, oppure dei video, magari con qualche animazione simpatica. Non mancheranno, ovviamente, gif animate create per l’occasione, magari con fuochi d’artificio o conti alla rovescia. Ma essendo quella del Capodanno un’occasione meno “formale” rispetto a quella del Natale, non mancherà chi proporrà anche dei video personalmente realizzati o perché no degli audiomessaggi che si possono facilmente registrare e distribuire tramite le ben note applicazioni di messaggistica per cellulari. Ognuno a suo modo, insomma, troverà il modo di augurare buon anno!

