SANTA MADRE DI DIO/ Santo del giorno, l’1 gennaio si celebra Maria, la Madre di Gesù

SANTA MADRE DI DIO: L’1 GENNAIO SI CELEBRA LA MADRE DI GESU' - Domenica 1° gennaio 2017, oltre ad essere il primo giorno dell'anno nuovo, sarà anche l'occasione della ricorrenza della santissima Madre di Dio, ossia Maria. Si tratta di una festività di precetto che viene osservata dalla Chiesa cattolica. Non si hanno dati certi sull'esistenza di Maria e non si conoscono numeri o dati, ma ciò che è sicuro è che lei è la madre di Gesù e figlia di Adamo. La sua esistenza è però tutta rivolta al Signore, del quale diventa l'Ancella e per il quale ha totalmente consacrato ogni suo momento. Tradotta letteralmente in egiziano con Amata da Dio, Maria raccoglie in sé la doppia natura di umana e divina grazie alla sua maternità del Cristo, il Messia. Entrambi gli elementi sono stati decretati tramite il Concilio di Efeso, risalente al 431.

SANTA MADRE DI DIO, SANTO DEL GIORNO: LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA - Prima festa Mariana nel mondo occidentale, Maria Santissima Madre di Dio è una ricorrenza liturgica irrinunciabile per tutti coloro che professano la propria fede cattolica. La prima celebrazione dovrebbe risalire al VI secolo con la costruzione della chiesa Santa Maria Antiqua, una delle prime realizzate a Roma e più precisamente nel Foro Romano. Le è stato attribuito l'appellativo di Theotokos e la sua celebrazione è sempre stata direttamente collegata al santo Natale, sia nel rito romano che in quello ambrosiano, seppur con denominazioni differenti. Tuttavia, la scelta di riportare questa liturgia al 1° gennaio è stata piuttosto recente. Infatti, fino al 1931 la celebrazione cadeva l'11 ottobre per ricordare l'avvenimento del concilio di Efeso, e di conseguenza la decretazione di Maria come madre di Gesù e creatura divina, in quanto Gesù è figlio di Dio. Le date della festa variano in base alla tradizione. Ad esempio, tra i bizantini e i siriaci si festeggia il 26 dicembre, mentre nella Chiesa cristiana copta bisogna attendere fino al 16 gennaio. La Vergine Maria possiede tutti gli onori spirituali attuali proprio grazie alla sua natura divina e alla sua decisione di essere Ancella del Signore, affidando a quest'ultimo tutta la sua esistenza senza alcun limite. Come già detto in precedenza il 1° gennaio è il giorno di Capodanno per la maggior parte degli Stati mondiali. Di solito, il 31 viene organizzata una Celebrazione per ringraziare Dio, così come nel giorno successivo sarebbe opportuna un'altra santa Messa Propiziatoria per chiedere la protezione Divina nel corso del nuovo anno che sta iniziando. Entrambi i riti vengono messi in pratica per la maggior parte delle professioni cristiane, e soprattutto per quella Cattolica. A tutto questo, bisogna aggiungere che il 1° gennaio corrisponde anche alla Giornata Mondiale della Pace.

I SANTI DELL’1 GENNAIO - La giornata della festività della santissima Madre di Dio coincide con altre celebrazioni religiose, tutte datate al 1° gennaio. Tra queste, sono degni di nota il Re di Georgia San Davide III il Restauratore, il vescovo San Fulgenzio di Ruspe, l'abate San Guglielmo di Volpiano, l'altro abate Sant'Odilone di Cluny, il martire mercedario San Severino Gallo e il vescovo passionista San Vincenzo Maria Strambi.

br/>© Riproduzione Riservata.