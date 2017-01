ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: tornano abbondanti nevicate (news del tempo oggi 10 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TORNA IMPORTANTE LA PRESENZA DELLA NEVE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Dopo una giornata di tregua la neve torna importante sul nostro paese oggi martedì 10 gennaio 2017. Il cielo infatti porterà a delle raffiche importanti che fin dalla mattina colpiranno il versante adriatico del nostro paese dalle Marche fino alla punta estrema del sud della Puglia. Sarà quindi necessario fare molta attenzione per cercare di evitare dei problemi anche quando ci si mette al volante. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà ancora con la neve che colpirà anche l'Emilia Romagna e soprattutto il Piemonte e la Valle d'Aosta che saranno sotto costante ''attacco'' della neve. Questa cadrà anche nell'entroterra della Sicilia con temperature davvero insolite. Le previsioni del tempo ci parlano anche di vento forte che tirerà da est verso sud ovest con il cielo che però sarà sereno su tutto il versante tirrenico. Staremo a vedere se nelle prossime giornate si invertirà questo trend che ieri sembrava aver portato a dei leggeri miglioramenti.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TEMPERATURE GELIDE IN ITALIA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 10 gennaio 2017, porterà a un calo delle temperature che porteranno il gelo sul nostro paese. Si partirà dalla mattina dove le minime saranno segnalate ad Aosta dove ci saranno addirittura meno sei gradi con meno cinque a Trieste, L'Aquila e Milano, meno quattro a Bologna e Campobasso e meno tre a Torino. Le massime saliranno invece nel pomeriggio quando il termometrosegnerà dieci gradi a Palermo e dodici a Catania. Il cielo dove non vedrà neve sarà comunque nuvoloso e l'aria sarà molto fredda. Le previsioni del tempo ci parlano di cielo ancora molto coperto nei prossimi giorni con le temperature che non tenderanno a migliorare nemmeno nei prossimi giorni. L'inverno ormai è nel pieno e per diverse settimane vedremo ancora questo freddo. Staremo a vedere quando finalmente il cielo tornerà a sorridere e i termometri saliranno nuovamente, per il momento però è il caso di coprirsi bene per evitare di prendere freddo.

