ANDERS BREIVIK IN CELLA/ Strage Utoya, Norvegia: video, il killer torna in aula e fa il saluto nazista (oggi, 10 gennaio 2017)

ANDERS BREIVIK, STRAGE UTOYA, NORVEGIA: VIDEO, IL KILLER TORNA IN AULA E FA IL SALUTO NAZISTA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Anders Breivik, il killer responsabile della strage di Utoya, l'attentato in Norvegia del 2011 nel quale rimasero uccise 77 persone, torna a far parlare di sé per il saluto nazista con il quale si è presentato in aula nel corso dell'ultima udienza che lo ha visto protagonista nella prigione di Skien. Com'è possibile notare nel video fornito da La Repubblica (visibile cliccando qui), Breivik, detenuto dal 2013 in un carcere distante due ore da Oslo, si è presentato in aula con un completo molto elegante e con un atteggiamento molto serioso prima di sfoggiare il saluto nazista. L'attentatore di Utoya lo scorso anno ha dato inizio ad un'azione legale nei confronti delle autorità statali della Norvegia e dei responsabili del carcere in cui è chiamato a scontare una condanna di 21 anni, lamentando le norme a suo dire troppo restrittive alle quali è sottoposto. Per contestare la sentenza di primo grado, per motivi opposti, sono ricorsi sia lo stato norvegese che Breivik. Quest'ultimo, tra le altre cose, ha denunciato il fatto di essere totalmente isolato dagli altri detenuti, nonché la presenza costante di una barriera durante i confronti con i suoi legali.

© Riproduzione Riservata.