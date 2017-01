ATTENTATO IN ITALIA / Isis, rischi a Roma e Milano? Terrorismo, arrestato nel Lazio un affiliato di Al Qaeda (ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

ATTENTATO IN ITALIA, TERRORISMO ISIS A MILANO E ROMA? UN ARRESTO NEL LAZIO, AFFILIATO AD AL QAEDA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Dopo giorni di allerta terrorismo per possibile attentato in Italia, questa mattina è scattata l’operazione “Black Flag” della Digos di Roma che dopo mesi di indagini è arrivata ad arrestare un possibile affiliato del gruppo Ansar Al-Sharia, organizzazione libica vicino ad Al Qaeda. Il rischio forte rimane, le infiltrazioni di Isis e di altre sigle del terrorismo islamista internazionale sono purtroppo presenti in forza anche nel nostro Paese: stamane la notizia di un ennesimo arresto di qualche sospettato che stava per preparare un attentato in Italia, secondo le prime indiscrezioni filtrate dalle agenzie. In queste ore sono comunque in corso ancora perquisizioni in tutto il Lazio nei confronti di sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche; tutti i dettagli dell’operazione verranno però resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 in questura a Roma.

ATTENTATO IN ITALIA, ISIS A MILANO E ROMA? ACCORDO CON LA LIBIA SU MISURE ANTI-TERRORISMO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Mentre sono in corso alcuni arresti per il rischio terrorismo e attentato in Italia, è giusto di ieri la notizia dell’accordo tra il nostro Paese e la Libia, ratificato dal ministro degli Interni Marco Minniti in un incontro a Tripoli. Colloqui con il premier al-Serraj e il ministro degli Esteri, Mohammed al-Taher Siyala, per un investimento politico a tutto tondo sul governo sponsorizzato dalle Nazioni Unite. La semplice presenza al suo fianco del nuovo ambasciatore designato, Giuseppe Perrone, che già stamani presenterà ufficialmente le credenziali e riaprirà l’ambasciata, la prima di un Paese occidentale dopo il periodo nero della guerra civile. L’accordo siglato tra Italia e Libia, secondo Minniti, vede tre direttrici fondamentali: «stabilizzazione, che significa crescita economica sociale e civile; cooperazione antiterrorismo, per creare tutte le condizioni affinché non ci sia un ritorno di terroristi e foreign fighter verso i nostri territori ora che l’Isis è sulla difensiva in Siria e Iraq; contrasto comune ai trafficanti di uomini». (Niccolò Magnani)

