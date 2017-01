AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: attenzione, continua il gelo (ultime notizie in tempo reale, oggi 10 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 GENNAIO 2017). ATTENZIONE, CONTINUA IL GELO - Continuerà il gelo sulle autostrade italiane anche per la giornata di oggi martedì 10 gennaio 2017. Sicuramente le temperature che saranno in molti punti del nostro paese sotto lo zero porteranno le strade a ghiacciarsi e sarà dunque necessario prendere le precauzioni del caso, con le catene da neve che sono obbligatorie a bordo per diverse località così in alcune altre andranno addirittura già montate. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ci sottolinea nella notte la presenza di neve sull'A14 Pescara-Bari tra Pescara sud e Vasto sud. Le strade sicuramente saranno impraticabili in altre località e sarà sempre importante cercare di trovare la soluzione giusta e soprattutto essere prudenti. La Croce Rossa Italiana poi come al solito da delle indicazioni per i viaggi un po' più lunghi che ci obbligano a portare anche coperte e cibo con acqua a bordo per evitare problemi durante possibili lunghe soste. Guardare le previsioni del tempo poi è sempre un consiglio utile per chi prenderà l'autostrada per fare un viaggio.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 GENNAIO 2017). STRADE CHIUSE PER LAVORO FINO ALLA MATTINA - La giornata di oggi, 10 gennaio 2017, sarà condizionato fortemente anche dai lavori in corso che sicuramente condizioneranno la mattinata. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ci racconterà che saranno chiuse l'entrata e l'uscita di San Vittore sull'Autostrada A1 Roma-Napoli al km 678.6 direzione Napoli. Questo avverrà fino alle ore sei di questa mattina proprio per lavori in corso. E' consigliato prendere le uscite Cassino e Caianello che saranno quelle che potranno essere considerate in questo caso alternative. Uniti ai lavori bisognerà fare molta attenzione alle condizioni meteorologiche che obbligheranno sicuramente a delle riflessioni nel momento in cui si dovrà affrontare un viaggio in autostrada. Staremo a vedere quello che accadrà durante la giornata dove le condizioni sono date in peggioramento con neve su tutto il versante adriatico.

