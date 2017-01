BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO/ Ultime notizie: protocollo sospeso, prevista debole nevicata in città e valori di pm10 a 0 (oggi, 10 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, PROTOCOLLO SOSPESO, PREVISTA DEBOLE NEVICATA NEL CAPOLUOGO E VALORI DI PM10 (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Torino non metterà in atto il protocollo di blocco del traffico auto. Secondo le previsioni del tempo, infatti, il capoluogo piemontese potrebbe essere interessato da una debole nevicata a partire dalle prime ore del mattino. Non sarà interessata solo la metropoli, ma anche tutto il settore sud del Piemonte. Il fenomeno naturale si potrebbe prolungare fino a tarda notte, ma le previsioni dicono che la neve prevista raggiungerà solo pochi millimetri. Giusto un assaggio innevato, quindi, che darà a questo inverno una nota bianca caratteristica, ma che non soddisferà appieno tutti coloro che attendono con ansia di dare vita a giochi sul ghiaccio e con la neve. La decisione di non prevedere una viabilità ridotta a Torino per gli Euro 3 Diesel e superiori, dipende dalla concentrazione delle polveri sottili rilevata nell'aria, come sottolinea Torino Today. L'Arpa, organo preposto all'analisi della qualità atmosferica, prevede infatti che per la giornata di oggi il livello raggiungerà lo 0, per cui non si rende necessario promuovere il protocollo antismog.



BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, VALIDA LA RESTRIZIONE PER EURO 0, 1, 2 DIESEL E EURO 0 PER GPL, METANO E BENZINA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Il blocco traffico auto a Torino non verrà protratto alla giornata di oggi, grazie alle condizini metereologiche in repentino cambiamento. Le previsioni dell'Arpa regionale parlavano infatti di un superamento della soglia di pm10solo nelle zone sud occidentali del Piemonte, ovvero l'area che verrà interessata da una debole nevicata a partire dal tardo pomeriggio. Una situazione che, come si legge in una comunicazione ufficiale dell'organismo, interesserà anche paesi e città che si trovano in pianura. Condizioni diverse rispetto all'area Est della regione, che vedrà nell'entroterra raggiungere il livello 3 di criticità, con una previsione di 36-50mg di pm10. Le limitazioni già previste nel protocollo generale antismog rimarranno comunque valide e riguarderanno gli Euro 0, 1, 2 Diesel e Euro 0 per quanto riguarda invece i veicoli alimentati a metano, gpl e benzina.

