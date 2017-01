DR. FEELX, MORTO IL VOCALIST DEL CHIAMBRETTI NIGHT: IL SALUTO DI PIERO CHIAMBRETTI (10 GENNAIO 2017) - E' venuto a mancare Dr.Feelx alla giovane età di cinquantasei anni. Era il vocalist del Chiambretti Night e ormai da anni uno dei volti noti della nostra televisione e non solo. Con lui ovviamente aveva un grandissimo rapporto con il conduttore nato ad Aosta nel 1956 e con tutto lo staff del suo programma. Il dolore in questi momenti è talmente forte in certi momenti che alla fine non tutti sentono la forza di presentarsi sui social network e la volontà di lasciare messaggi chilometrici di ricordo. Così infatti ha fatto Piero Chiambretti che ha scritto un semplice ma efficace Ciao Felix abbinandolo a un'immagine che arriva proprio dal suo programma. Vedremo nelle prossime ore quali altri protagonisti saluteranno questo amatissimo artista, clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower.

DR. FEELX, MORTO IL VOCALIST DEL CHIAMBRETTI NIGHT: MALORE MENTRE ERA SUL PALCO, AVEVA 56 ANNI (10 GENNAIO 2017) - Dr. Felix è morto: a dare la notizia è stato il programma radiofonico Lo Zoo di 105, e la conferma è arrivata dai tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando sulla pagina Facebook dell'artista nigeriano. Dr. Feelx, o D.F.X. e Felix Imevbore com'era solito farsi chiamare, è morto domenica 8 gennaio 2017 in seguito ad un malore che lo ha raggiunto mentre era sul palco per un evento in Sicilia. Il 56enne nigeriano, trasportato immediatamente in ospedale per un ricovero, non è però riuscito a riprendersi, facendo sprofondare nello sconforto i suoi cari e i tanti fan sparsi per l'Italia che ne avevano sempre apprezzato, oltre che la bravura, anche il talento. Dr. Feelx si era fatto conoscere in radio e in televisione sia come speaker per programmi di RDS e R101, che in particolare come vocalist del Chiambretti Night nella stagione 2009-2010.

