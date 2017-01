ESTRAZIONE / Del Lotto di oggi, 10 gennaio e Superenalotto: i numeri vincenti! (conc 4/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una prima estrazione di settimana, e ovviamente la quarta dell’anno nuovo. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Va detto che lo sostenevamo anche nel 2016: prometteva bene ma per molti di voti purtroppo si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare nel 2017, con questi numeri è un buon inizio? Eppure la possibilità di ripartire subito, magari con un qualche buona notizia potrebbe essere un ottimo modo anche di affrontare questi cupi periodi che ci hanno accompagnato per il 2016. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati. Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle prime estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 10 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la quarta attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Passato il Natale e il Capodanno, se n’è andata anche l’Epifania e tutte le feste natalizie in generale, che come da proverbio tutte le feste porta via. Non hanno portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? E allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il quarto concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 4/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Quattro vincite da oltre 10mila euro sono state realizzate nell'ultimo concorso del 10eLotto. Si festeggia a Genzano di Roma e a Milano con due vincite Oro centrate grazie a due giocate da 2 euro su 7 numeri su un'estrazione in modalità frequente. A Rivara, in provincia di Torino, un fortunato giocatore ha indovinato 8 numeri su 9, mentre a Rovereto, in provincia di Trento. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La quarta grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 251 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 123 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 117 turni e il 55 nascosto da 111. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): 13,2 MILIARDI DI ENTRATE IN PIÙ - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 72.700.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte delle entrate tributarie del 2016. Ingressi assai clamorose quelle riportate dal report Mef: «Le entrate tributarie nei primi undici mesi del 2016 relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono pari a 13.266 milioni di euro (+2.416 milioni di euro, +22,3%)». Il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività) è di 12.904 milioni di euro (+2.359 milioni di euro, +22,4%). Nel bollettino del Mef si sottolinea che la legge di stabilità per il 2016 “ha previsto l’aumento dell’aliquota sul prelievo erariale unico (PREU) relativo alle newslot (dal 13 al 15%) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5%), si legge nell’importante comunicato Sisal su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 170 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 168 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 72 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Le quote di Lotto e 10eLotto hanno provocato una forte delusione in tutti i giocatori. Il forte ribasso delle quote registra livelli minimi mai visti da molto tempo, una situazione simile a quanto sta succedendo al cugino SuperEnalotto, escludendo il Jackpot. Per quanto riguarda il Lotto, un vincitore di Rieti ha conquistato il premio da 19.250 euro grazie a tre ambi su Bari, oltre ad un terno. Per il 10eLotto invece sono state registrate quattro vincite da più di 10 mila euro ciascuna, destinate a Genzano, in provincia di Roma, ed a Milano. In questo caso i giocatori hanno investito nell'estrazione con modalità frequente ed opzione Oro, riuscendo a centrare 7 numeri su 10. Si festeggia anche a Rivara, nel torinese, dove un fortunello ha centrato 8 numeri vincenti su un totale di 9, mentre in provincia di Trento, a Rovereto, un giocatore ha realizzato 7 numeri su un totale di 9 giocati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Il Lotto ed il 10eLotto sono pronti per regalarci numerosi premi: siamo pronti per assistere all'estrazione di questa sera? Ancora moltissimi giocatori, a causa del rientro al lavoro dopo le feste, sono immersi in impegni e difficoltà, tanto che potrebbero aver dimenticato di andare in ricevitoria. Una bella corsa e via, ci si toglie il pensiero e ci si assicurerà allo stesso tempo di poter conquistare una delle quote messe in palio. Anche oggi vi proponiamo nella nostra Rubrica una combinazione tutta da giocare, ma non assicuriamo ovviamente la vittoria. A quella dovrete pensarci voi, armati di una buona dose di fortuna. Per oggi abbiamo chiesto alla smorfia napoletana di darci il suo verdetto in merito ad una notizia originale. In Giappone sta andando sempre più in voga l'Otona Maki, un particolare tipo di terapia in grado di correggere problemi posturali e rigidità dei muscoli, simulando il grembo materno. Ogni utente viene infatti avvolto attorno ad un grande lenzuolo, riuscendo a migliorare i dolori provocati da una vita sedentaria o lavori che sovraccaricano schiena e muscoli. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la schiena, 38, i muscoli, 41, il dolore, 16, la correzione, 88, e il grembo, 3. Come Numero Oro scegliamo invece la nascita, 87. Estrazione e numeri vincenti in arrivo: siete pronti?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): LE QUOTE - 72,7 milioni di euro per il Jackpot nell'estrazione di questa sera: il SuperEnalotto decreterà un vincitore? Nel frattempo la corsa del montepremi continua senza sosta, mentre appassionati e giocatori si affannano a stare al suo passo. Il prossimo traguardo sono i 94 milioni di euro vinti nel 2012 a Catania, sempre ammesso che l'assenza della sestina continui ancora per diverse seettimane. Il 6, il 5+ ed il 5+1 sono assenti da diverso tempo, ma per fortuna a deliziare le giornate degli aspiranti fortunati rimangono tutti i premi minori. Per il 5 sono stati tre i vincitori a conquistare la quota, pari a 62.361,98 euro, mentre un unico vincitore è riuscito a raggiungere il premio associato al 4+, del valore di 27.869 euro. Vincono i 2.190 euro del 3+ 95 aspiranti fortunati, mentre 677 tagliandi vincenti hanno registrato la quota del 4 per il valore di 278,69 euro. Si rimane stabili invece per quanto riguarda il premio del 3, pari a 21,90 euro e destinato a 26.100 giocatori. Chiude come sempre il 2, che rimane ancorato ai 5 euro destinati a 380.775 vincitori. Per le quote SuperStar, il 2+ scende in campo con ii canonici 100 euro donati a 1.470 giocatori, mentre 9.623 sono i biglietti vincenti associati all'1+ da 10 euro. I cinque euro dello 0+, infine, sono stati conquistati da 20.850 giocatori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 10 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto sta per ritornare nelle case di tutti gli italiani, grazie all'estrazione che si svolgerà questa sera. Se vedremo o no il Jackpot è tutto da vedere, anche se ovviamente i giocatori non demordono e continuano ad inseguire il loro sogno. C'è anche chi pensa in grande ed è già avanti con i propri obbiettivi, preferendo puntare direttamente alla vittoria. Perché non saltare direttamente alla spesa del montepremi? In questo senso KickStarter ci viene in aiuto ancora una volta, offrendoci una vasta gamma di idee e soluzioni. Gli appassionati di volo e tecnologia. MiniRaceWing permette infatti di adottare una visuale aerea libera grazie ad un piccolo dispositivo dotato di "ali" e resistente agli sscontri. Il meglio per un trasporto facile e veloce e per poter solcare i cieli in totale sicurezza, senza doversi preoccupare di danneggiare il nostro velivolo. MiniRaceWing promette inoltre di rivoluzionare l'esperienza visiva di RC e FPV, grazie ad una telecamera che ci consentirà di assistere al volo, esattamente come se lo affrontassimo di persona. Il goal di 80 mila euro è molto lontano da quanto già versato, ma mancano ancora oltre due mesi di tempo prima del lancio del progetto. Pronti per i numeri vincenti? Andiamo a scoprirli!

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (dalle 20:20)

