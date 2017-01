FORTUNA LOFFREDO / News, la denuncia del padre contro i “veri” assassini di Chicca (Ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

FORTUNA LOFFREDO, NEWS: IL PADRE DENUNCIA I “VERI” ASSASSINI DI CHICCA E SCAGIONA TITÒ E FABOZZI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Uno dei casi di cronaca più inquietanti degli ultimi anni è quello che vede protagonista la piccola Fortuna Loffredo, la bambina morta il 24 giugno 2014 dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo nel quale viveva, al Parco Verde di Caivano. Una morte ancora misteriosa costellata da inaudite violenze a carico della piccola vittima di appena sei anni e per la quale è a processo Raimondo Caputo, detto "Titò" e l'ex compagna Marianna Fabozzi. Secondo i giudici il primo sarebbe il presunto orco che avrebbe più volte abusato di Fortuna Loffredo per poi ucciderla, gettandola dall'ultimo piano del palazzo dove viveva, forse dopo essersi rifiutata di subite l'ennesimo abuso. La Fabozzi è invece imputata per favoreggiamento e per aver coperto le reiterate violenze di Titò anche a carico delle sue figlie. Eppure, nonostante Raimondo Caputo si sia macchiato di crimini orrendi, per il padre di Fortuna Loffredo non sarebbe lui il suo assassino. Per tale ragione, come riferito dal settimanale Giallo, nei giorni scorsi l'uomo ha presentato una denuncia nella quale di fatto scagiona le due persone attualmente a processo denunciando al tempo stesso i presunti assassini della figlia. Non è una novità il fatto che la famiglia di Chicca - come veniva affettuosamente chiamata Fortuna Loffredo - sia convinta che ci siano ancora verità e responsabilità da accertare dietro la morte della bambina. A commentare la denuncia di Pietro Loffredo è stato il suo legale, l'avvocato Angelo Pisani, che al settimanale diretto da Andrea Biavardi ha dichiarato: "Il papà di Fortuna, in una dettagliata querela presentata ai Carabinieri ha riportato una serie di elementi che, se venissero accertati, porterebbero a una nuova, agghiacciante verità". Nella denuncia, Pietro fornisce i nomi di coloro che a sua detta rappresenterebbero i veri responsabili della morte di Chicca. Si tratterebbe dei "fratelli Luongo Claudio, detto 'o pedofilo, e Luongo Emilia, detta 'a pazza, nonché la madre di questi due, Di Domenico Rachele, che di fatto li ha coperti, depistando le indagini e fornendo false dichiarazioni". Parole durissime, dunque, quelle avanzate dal padre della piccola vittima, ma che al tempo stesso avrebbero incontrato una prima quanto inaspettata battuta di arresto. Sempre Giallo ha infatti rivelato in esclusiva il successivo colpo di scena avvenuto dopo la denuncia presentata da Pietro Loffredo. Nei giorni scorsi per l’uomo è giunta un’ulteriore doccia fredda in quanto i giudici gli hanno respinto la richiesta di ottenere il “gratuito patrocinio”, ovvero la possibilità di essere assistito in un processo a carico dello Stato. “Non vorrei che la decisione dei giudici di non concedermi il ‘gratuito patrocinio’ fosse proprio la conseguenza della denuncia che ho presentato ai carabinieri”, ha commentato il padre di Fortuna, ribadendo la sua convinzione in riferimento ai presunti assassini della figlia. “Non pensavo che a ostacolarmi nella ricerca della verità sarebbe stato proprio lo Stato”, ha aggiunto Pietro. Delusione anche da parte del suo avvocato che tuttavia è deciso ad andare avanti al fine di dare giustizia alla piccola Chicca Loffredo. “Presenterò subito opposizione fino alla Corte Europea dei diritti dell’uomo contro l’inspiegabile rifiuto da parte della Corte d’Assise di Napoli del gratuito patrocinio”, ha aggiunto.

