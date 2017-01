FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: CHI SONO GLI SPIONI CHE CONTROLLAVANO RENZI, MONTI E DRAGHI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Chi sono veramente i fratelli Occhionero, arrestati questa mattina dalla Polizia Postale nell'ambito dell'indagine Eye Piramid? La risposta, come riportato da Il Corriere della Sera, si può ottenere andando a spulciare sul profilo Linkedin dei due protagonisti di questa vicenda di cyber-spionaggio. Francesca Maria Occhionero "da circa quindici anni ha ricoperto ruoli direzionali all’interno di diverse società e in consigli di amministrazione, occupandosi e maturando quindi esperienza sia nei settori tipicamente connessi allo start up di nuove aziende, alla gestione aziendale in genere (gestione del personale, dell’amministrazione, del contenzioso -legal, societario, amministrativo e giuslavoristico-) che in quelli più direttamente legati alla gestione delle relazioni con la clientela". Sul suo profilo Linkedin la donna si definisce managing director e co-fondatrice della Westlands Securities. L'azienda, fondata nel 1998, è una è una società privata nel quale ricopre lo stesso ruolo l'ingegnere nucleare Giulio, e opera "nel campo dell’investment banking, inizialmente dedita allo sviluppo di tools quantitativi per le consulenze finanziarie e bancarie, ha successivamente dato vita e sviluppato alcuni progetti nel settore del private equity e dell’asset management".

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: SPIAVANO RENZI, MONTI E DRAGHI, IL METODO E LE ACCUSE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Sono Giulio e Francesca Maria Occhionero i due fratelli "spioni" arrestati quest'oggi nell'ambito di un'indagine della Polizia Postale denominata Eye Piramid. Un nome che trae spunto dal malware utilizzato dall'ingegnere nucleare e dalla sorella, entrambi residenti a Londra ma conosciuti negli ambienti dell'alta finanza romana, per infettare i computer di personaggi delle istituzioni e amministrazioni pubbliche. Tramite una rete di computer (botnet), dopo aver iniettato il virus, i due fratelli riuscivano ad entrare in possesso di dati sensibili e ad acquisire informazioni riservate: per questo, come riferisce l'Ansa, dovranno rispondere di "procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato ed intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche". Tra i vari personaggi di spico finiti nella rete dei fratelli Occhionero anche gli ex presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Mario Monti, nonché l'attuale presidente della Bce Mario Draghi.

