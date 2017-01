INCIDENTE STRADALE, VILLA CASTELLI: AMBULANZA CONTRO ALBERO, FERITO AUTISTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Incidente stradale a un'ambulanza in provincia di Brindisi. Secondo quanto riportato da BrindisiReport un'ambulanza che trasportava due dializzati è finita contro un albero sulla strada provinciale 50 che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana: è rimasto ferito l'autista. Sul luogo dell'incidente stradale sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Villa Castelli e i colleghi di Francavilla oltre che i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 per trasportare in ospedale i dializzati che erano sul mezzo di soccorso incidentato. L’incidente stradale si è verificato all’altezza di contrada Spadoni. In base a una prima ricostruzione sembra che l’ambulanza sia uscita fuori strada all’altezza di una curva per, ha riferito l'autista, non scontrarsi con un’auto: si è poi verificato l’impatto con l’albero. Tra le cause dell'incidente stradale anche l’asfalto scivoloso a causa di ghiaccio e neve cisto che la zona è imbiancata per le nevicate delle scorse ore. La strada provinciale Sp50 è stata chiusa completamente al traffico: per raggiungere Villa Castelli da Francavilla e viceversa si deve deviare dalla superstrada.

