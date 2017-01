MENINGITE / Genova, ricoverata bimba di 6 anni al Gaslini. Torino, Regione non aumenta l’offerta dei vaccini (ultime notizie oggi 10 gennaio 2017)

MENINGITE, NUOVO CASO AL GASLINI DI GENOVA: RICOVERATA UNA BIMBA DI 6 ANNI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Nuovo caso accertato di meningite, ancora in nord Italia e questa volta in Liguria: la triste scoperta ieri a Genova, con l’ospedale Gaslini che ha ricoverato una bimba di 6 anni di Arma di Taggia giunta con una meningite batterica da menigococco. Situazione critica anche se al momento, dopo i primi due giorni di profilassi e la conferma della malattia virale, non pare in pericolo di vita: gli accertamenti medici sono ancora in corso per determinare il ceppo di meningite contratto dalla piccola e dunque di stabilirne la contagiosità. Nessun allarmismo però, chiede l’Asl, visto che la piccola in questo periodo di vacanze non ha frequentato scuole o luoghi pubblici: «non è necessario rivolgersi in urgenza ai servizi di vaccinazione dell’Asl che continuano a procedere con la somministrazione del vaccino per i minori inseriti nei regolari calendari vaccinali. «Come ricordato - prosegue la nota - la priorità verrà garantita ai bambini e ai minori non ancora vaccinati e a tutti i cittadini di qualunque età che dovessero recarsi, per studio o per lavoro, in Toscana».

MENINGITE, CASO MENINGOCCO A TORINO: REGIONE, “NON VARIA OFFERTA DEI VACCINI” (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Mentre purtroppo il presunto caso di meningite C a Torino - un giovane 25enne di Valperga, morto domenica mattina dopo giorni di ricovero - è stato confermato come il ceppo già virale e contagioso, arriva una precisazione della Regione Piemonte sulla vaccinazione e la profilassi per tutti i cittadini piemontesi, allarmati dopo gli ultimi casi di queste settimane. «La Regione Piemonte non ritiene necessario modificare l’attuale offerta vaccinale contro le meningiti batteriche, in quanto i casi di meningite meningocococcica che si verificano sono del tutto rari e in diminuzione. L’assessorato alla Sanità ricorda che, allo stato attuale, non sono giustificate situazioni di allarmismo che rischiano solo di creare problemi agli operatori dei servizi vaccinali delle Asl». Naturalmente continua a essere garantita la vaccinazione di tutti i soggetti a elevato rischio per patologia, mentre verrà regolata con prenotazione la vaccinazione a prezzo di costo a chi ne facesse richiesta in tutti gli altri casi, riporta ancora la nota della Regione Piemonte dopo l’ultimo caso di meningite a Torino all’ospedale Molinette.

