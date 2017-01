OMICIDIO SAN PROSPERO, ANGELICA VIP CLUB NEWS: CONFERMATO IL FERMO PER SAMUELE E ALESSIO SALVATORE TURCO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Confermato il fermo di Samuele e Alessio Salvatore Turco, i due uomini che lo scorso dicembre hanno ucciso Gabriela Altamirano e Luca Manici, alias Kelly La Blonde, a San Prospero. Il delitto dell'Angelica Vip Club, locale a luci rosse rinomato in paese, sarebbe stato compiuto quindi dall'ex compagno della donna argentina e dal figlio, anche se le autorità dovranno stabilire nelle prossime ore i rispettivi ruoli. Entrambi gli arrestati si sono avvalssi intanto della facoltà di non rispondere, anche se Alessio Salvatore Turco, il figlio di Samuele, ha confessato di trovarsi sulla scena del crimine in quella notte del 26 dicembre. Il ragazzo, che ora si trova nella casa circondariale di Reggio Emilia, ha comunque negato di aver ucciso le due vittime. Secondo la sua versione, sottolinea La Repubblica, ad impugnare l'arma del delitto sarebbe stato solo il genitore, mentre lui si sarebbe limitato ad aiutarlo a spostare il corpo di Kelly dietro ad un divano. In seguito avrebbe collaborato ad occultare il coltello, ritrovato in un parco pubblico del Montanara, ed a far sparire alcuni dispositivi elettronici delle vittime, fra cui anche le videocamere di sorveglianza del club. Secondo gli inquirenti, l'omicidio di Luca Manici e Gabriela Altamirano sarebbe stato premeditato e studiato nei minimi particolari. Il primo ad essere ucciso è stato il transgender, mentre la donna sarebbe stata attirata in una trappola, con la scusa di un cliente. Luca Manici è stato pugnalato 18 volte, di cui una, fatale, al cuore. Gabriela Altamirano invece è stata strangolata con una calza a rete e ferita con molte coltellate. I suoi aguzzini l'hanno infine abbandonata, lasciando che si dissanguasse lentamente su un letto. La particolare ferocia con cui è stato eseguito il delitto comporterà l'aggravante della crudeltà, oltre a quello della premeditazione.

