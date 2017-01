Sciopero mezzi Atac Roma / Domani 11 gennaio 2017: stop di 24 ore, info, orari e ultime notizie

SCIOPERO MEZZI ROMA DOMANI 11 GENNAIO 2017: ATAC, STOP DI 24 ORE. ORARI, INFO E ULTIME NOTIZIE - E' stato proclamato uno sciopero mezzi a Roma per domani 11 gennaio 2017. La protesta riguarderà l'intera rete Atac ed è stato indetto per 24 ore dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl, Usb. Lo sciopero mezzi Roma coinvolgerà il trasporto pubblico locale della Capitale e potrà provocare disagi negli spostamenti. Saranno coinvolti dalla protesta dei dipendenti Atac bus, tram, metropolitane e anche le ferrovie Roma- Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio di trasporto pubblico sarà regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Non sarà garantito in occasione dello sciopero mezzi Roma il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra domani mercoledì 11 gennaio e dopodomani giovedì 12 gennaio 2017. Quello di domani, per quanto riguarda il settore del servizio pubblico locale, è il primo sciopero del 2017 a Roma dopo quelli messi in atto durante il 2016 che si è appena concluso.

SCIOPERO MEZZI ROMA DOMANI 11 GENNAIO 2017: TPL E COTRAL, STOP DI 4 ORE. ORARI, INFO E ULTIME NOTIZIE - Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non ci sarà solo lo sciopero Atac domani a Roma. L'11 gennaio 2017 sono infatti previste anche altre due agitazioni, entrambe di 4 ore. Si fermeranno per uno sciopero i dipendenti di Cotral Regione Lazio: lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Ugl Autoferrotranvieri. L'agitazione inizierà alle ore 11:30 e finirà alle ore 15:30. Oltre al personale di Cotral domani si fermerà anche quello della società Roma Tpl Scarl e Consorziate di Roma. Si tratta di uno sciopero del trasporto pubblico locale indetto da varie sigle sindacali, FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL. Lo sciopero dei dipendenti delle società di trasporto inizierà alle ore 8:30 e andrà avanti fino alle ore 12:30. Dunque domani per i romani ma anche per i turisti è attesa una giornata di possibili disagi per gli spostamenti nella Capitale. Il servizio di trasporto pubblico locale, durante le ore di sciopero mezzi Roma, potrebbe infatti subire varie cancellazioni a seconda delle adesioni dei lavoratori alla protesta indetta dai sindacati.

© Riproduzione Riservata.