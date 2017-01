TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Marche, Ascoli 2.2 M e 2.4 M, doppia scossa ad Arquata del Tronto (dati INGV in diretta, 10 gennaio 2017, ore 1:25)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, DOPPIA SCOSSA DI 2.2 M E 2.4 M IN PROVINCIA DI ASCOLI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 GENNAIO 2017) - Nella notte di oggi c'è stata una doppia scossa di terremoto in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche. Entrambi i sismi si sono verificati alle seguenti coordinate: 42.82 latitudine e 13.26 longitudine come riportato dall'Instituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Il primo l'abbiamovisto alle ore 23.28 per una Magnitudo di 2.2 e il secondo invece alle 00.09 con una Magnitudo di 2.4. L'ipocentro delle due scosse si è verificato tra i tredici e i quindici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Arquata del Tronto (AP); Accumoli (RI); Montegallo (AP); Norcia (PG); Castelsantangelo sul Nera (MC); Acquasanta Terme (AP); Montemonaco (AP); Amatrice (RI); Cittareale (RI); Cascia (PG); Preci (PG) e Ussita (MC). Nella giornata di ieri poi non si erano verificate altre scosse in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche.

TERREMOTO OGGI IN INDONESIA, SCOSSA DI 5.5 M A PADANG (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 GENNAIO 2017) - C'è stata una brutta scossa nella giornata di ieri a Padang in Indonesia. Questa è stata di 5.5 Magnitudo e l'ipocentro è stato localizzato a 63.5 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Il sisma è stato localizzato alle seguenti coordinate: -1.64 latitudine e 100.34 longitudine. Padang è una città che si trova nella provincia della Sumatra Occidentale in Indonesia ed è a soli tre metri sul livello del mare. Una scossa così forte può far temere per un possibile tsunami e di sicuro la situazione è da tenere sotto controllo. La città ha una superficie di quasi settecento chilometri quadrati e gli abitanti sono oltre ottocentomila. Padang è divisa in undici distretti e in ben centoquattro villaggi, questo è un sistema ancora molto arretrato rispetto al modo di vivere dell'occidente. Staremo a vedere se nella giornata ci saranno altri problemi e se la situazione sarà gestita nel giusto modo.

© Riproduzione Riservata.