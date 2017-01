ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: l'Alde rifiuta M5S, ed è polemica (martedì 10 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL M5S SCEGLIE ALDE, MA ARRIVA IL NO - Quasi l’80% dei partecipanti al voto online del Movimento Cinque Stelle, ha dato il suo assenso per il passaggio dell’eurogruppo del movimento con il gruppo dell’Alde, dell’europeista belga Verhofstadt. Come lo stesso Grillo ha evidenziato sono stati oltre 40.000 i militanti che hanno detto si al passaggio, un passaggio che è diventato immediatamente operativo con il viaggio dell’ex comico a Bruxelles, dove ha incontrato i 17 europarlamentari del movimento. Nonostante questo è arrivato il no da parte dell'Alde all'adesione dei Cinquestelle al loro movimento e tutto è saltato. Questo rifiuto ha portato diversi attivisti a protestare e minacciare l'abbandono del partito perchè secondo loro c'era poca trasparenza. Risulttao: raffica di polemiche e richiesta di un chiarimento. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno le spiegazioni di Beppe Grillo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): LA RAGAZZA USTIONATA DIFENDE IL FIDANZATO - Una strenua difesa, quella che la ragazza messinese che ieri è stata bruciata dal suo ex, sta cercando di imbastire in queste ore dalla stanza dell’ospedale dove è ricoverata. Una difesa che non quadra con quanto accertato dagli investigatori, che nel frattempo hanno provveduto ad arrestare l’aggressore, un aggressore che si è spontaneamente presentato presso gli uffici della squadra mobile. La giovane 22enne, in un primo momento aveva indicato nel suo ex colui che aveva agito nella mattinata di ieri, salvo poi ritrattare del tutto le accuse, incolpando un non meglio specificato sconosciuto. Quello che è certo che i due si erano lasciati da qualche mese, a causa della gelosia di lui, una gelosia che la donna mal sopportava, ma che ora è finanche messa in forse.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ARRIVANO I NAS ALL'OSPEDALE DI NOLA - Sopralluogo quest’oggi dei militari dei NAS all’interno dell’ospedale di Nola, ospedale in cui ieri erano state scattate alcune fotografie che sottolineavano come i malati fossero medicate direttamente sul pavimento. Le foto hanno fatto il giro del mondo, e immediata è arrivata la risposta delle istituzioni, con i militari dei carabinieri che dovranno accertare del perché di quella situazione che ricorda le zone di guerra. Intanto il direttore sanitario dell’ospedale si difende, e sottolinea che in assenza di posti letto la sua precisa scelta è quella di curare i pazienti, soprattutto se questi come quelli ritratti nelle foto erano in pericolo di vita. Nonostante le sue difese arrivano però le sospensioni dal servizio, con l’ASL di Napoli che oggi oltre al direttore sanitario ha sospeso dalle funzioni il responsabile del pronto soccorso, e il responsabile della medicina d'urgenza.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): FCA INVESTIRÀ UN MILIARDO DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI - Un annuncio importante quello fatto dal presidente di Fiat Chrysle Marchionni, che oggi ha comunicato che è intenzione dell’azienda da lui presieduta operare un importante investimento finanziario nel paese a stelle e strisce. Marchionni parlando con i giornalisti alla vigilia dell’apertura dell’importante salone dell’auto a Detroit, ha evidenziato come 2 nuove linee produttive vedranno la luce nei prossimi mesi, in Michigan e in Ohio, riportando nel paese americano una produzione attualmente allocata in Messico. L’annuncio arriva mentre l’America è divisa soprattutto a causa delle pressioni del presidente eletto Trump, che ha intimato alle aziende automobilistiche una produzione americana, pena l’applicazione di pesanti dazi doganali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): JOVETIC-SIVIGLIA, ARRIVANO LE FIRME - È attesa entro stasera, o al massimo domani mattina l’ufficialità del passaggio di Stevan Jovetic dall’Inter al Siviglia. Il giocatore che ormai dovrebbe essere un ex è entrato nella sede della società attorno alle 18.30 insieme al suo procuratore, qui ad attenderlo i dirigenti della squadra andalusa che finalmente sono riusciti a ottenere dalla società meneghina la formula migliore, e cioè quella del prestito secco. Jovetic che nei giorni scorsi aveva rifiutato le "sirene cinesi" dovrebbe guadagnare attorno i 2 milioni e mezzo di euro a stagione, e confermare alla fine dell’estate un contratto almeno fino al 30 giugno del 2019. Sempre nella giornata di oggi acclarata la partenza di Gabbiadini, con il Leicester in pole position per acquisire i diritti del centravanti partenopeo, da parte sua De Laurentis però non è disposto a scendere sotto i 20 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RANIERI MIGLIOR TECNICO DEL 2016 - E’ stato il nostro Claudio Ranieri ad aggiudicarsi l’ambito premio edito dalla Fifa, che incorona il miglior allenatore della scorsa stagione. Ranieri è stato proclamato vincitore all’interno della manifestazione "The Best" 2016 tenutasi a Zurigo, ed ha ricevuto l’ambita statuetta direttamente da Diego Armando Maradona, giocatore universalmente riconosciuto come il più forte calciatore mai esistito sul pianeta. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico romano, che ha riconosciuto che vittorie come quella del suo Leicester, che gli ha portato in dote il premio, avvengono una volta ogni 1.000 anni. Ranieri ha superato la concorrenza di Fernando Santos, mister del Portogallo che ha vinto gli europei di quest’anno con la sua nazionale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): MANFRED MOLEG HA PRESO GUSTO AI PODI - A 34 anni suonati, Manfred Moelgg ha preso gusto ai grandi risultati all’interno del circus sciistico internazionale, e quest’oggi ha conquistato il secondo posto dello slalom di Adelboden. Lo sciatore di San Vigilio di Marebbe, ha effettuato una seconda manche perfetta e di fatto disegnando delle curve impossibile, è stato in forse fino alla fine per conquistare il primo gradino del podio. Alla fine lo sciatore azzurro si è dovuto arrendere solamente a uno stratosferico Henrik Kristoffersen, oggettivamente troppo forte per tutti. Con la vittoria di oggi l’atleta delle "fiamme gialle" sale a tre podi stagionali, un risultato che lo porta ad essere tra i primi tre nella classifica di specialità.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): SI RITIRA FRANCESCA SCHIAVONE - La campionessa italiana di tennis ha comunicato oggi ai giornalisti che questa per lei sarà la sua ultima stagione agonistica. La Schiavone ha voluto dare l’annuncio, a margine della conferenza stampa in seguito della sconfitta con la croata Jana Fett. La 36enne milanese vincitrice nel 2010 dell’ambito e importante Roland Garros, ha evidenziato che indipendentemente dalla sconfitta odierna cercherà di dare il massimo in quest’ultimo anno, allo scopo di lasciare un buon ricordo nel circuito internazionale, che la ospita da ben 19 anni. Da segnalare sempre oggi la vittoria di Roberta Vinci che nell’Apia International Sydney che alla partita d’esordio ha vinto contro la greca Maria Sakkari. Eliminato invece Fognini, il portacolori azzurro non è riuscito a superare il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 32 della classifica WTA.

