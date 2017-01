Yahoo-Altaba / Cos'è, cambio di nome e addio dell'ad Marissa Mayer (oggi, 10 gennaio 2017)

YAHOO-ALTABA, COS'E': LA SOCIETA' CAMBIA NOME E L'AD DA' L'ADDIO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Yahoo cambia nome e diventa Altaba. Ma non sono solo queste le novità che arrivano dalla società Usa. Il ceo Marissa Mayer insieme al co-fondatore David Filo si dimetteranno infatti dal Cda dopo il completamento della vendita a Verizon per 4,8 miliardi di dollari. Yahoo lo ha comunicato, come riporta Milano Finanza, in una nota: la società Usa, dopo l'operazione con Verizon manterrà una quota del 15% in Alibaba e il 35,5% in Yahoo Japan. Altaba opererà come società di investimenti: il numero dei consiglieri sarà ridotto a cinque e il Consiglio di amministrazione sarà presieduto dall'attuale presidente emerito Maynard Webb e composto dall'ex presidente Eddy Hartenstein, da Richard Hill, Jane Shaw ed Eric Brandt. Yahoo ha però di recente dubitato sulla cessione del core business che oltre alle partecipazioni in Alibaba Group Holding e Yahoo Japan esclude altri piccoli investimenti e i brevetti del portafoglio Excalibur portfolio: la stessa Yahoo ha ammesso la violazione di un miliardo di profili utenti nel 2013. Da parte sua Verizon ha sottolineato che restano possibili anche la rinegoziazione dei termini dell'accordo o la sua cancellazione.

© Riproduzione Riservata.