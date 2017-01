ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: SOCIETÀ LIQUIDA E FRAGILITÀ DEL VIVERE (OGGI,10 GENNAIO 2017) - Con la morte di Zygmunt Bauman se ne va uno dei più grandi “realisti” del nostro tempo, nel senso che riusciva ad esprimere con lucidità e complessità quanto vedeva davanti a se. Non uno schema che spiega la realtà ma la realtà che si dispiega in una sequenza di fatti da leggere con attenzione per poter comprendere davvero cosa sta accadendo nella società post-moderna. Un filosofo, un sociologo, uno storico, chiunque davvero fosse Bauman era certamente un attento lettore dei nostri tempi: in una bella intervista al Corriere della Sera la scorsa estate, aveva inquadrato ancora più da vicino il problema del nostro tempo andando ben oltre quella “società liquida” per cui tutti, giustamente, gli attribuiscono la grande “scoperta”. «Le radici dell'insicurezza sono molto profonde. Affondano nel nostro modo di vivere, sono segnate dall'indebolimento dei legami [...], dallo sgretolamento delle comunità, dalla sostituzione della solidarietà umana con la competizione. Da questa mancanza di legami viene la paura, per diffondersi su tutti gli aspetti delle nostre vite».Per Bauman tutto era l’espressione di un sentimento complesso ma presente: la fragilità del vivere, come amava riprendere anche un altro studioso della realtà contemporanea nonché grande educatore, Don Luigi Giussani, è là da venire. «Quello che "caratterizza l'uomo oggi [è] il dubbio sull'esistenza, la paura dell'esistere, la fragilità del vivere, l'inconsistenza di se stessi, il terrore dell'impossibilità; l'orrore della sproporzione tra sé e l'ideale". E continuava: "Questo è il fondo della questione e da qui si riparte per una cultura nuova, per una criticità nuova», scriveva Giussani sulla scia di Bauman.

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: LA DIFFERENZA TRA IL PERIODO DELLA GUERRA E IL PRESENTE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Zygmunt Bauman ha vissuto le emergenze, tragedie e difficoltà del Novecento, per cui è un testimone eccezionale del nostro tempo. Ha studiato, infatti, il rapporto tra la modernità e il totalitarismo, la Shoah e il passaggio dalla cultura moderna a quella postmoderna. Negli ultimi tempi Bauman aveva espresso la differenza tra il periodo della guerra e il presente: secondo il filosofo, allora la gente era ottimista e vedeva la luce alla fine del tunnel, quindi le insicurezze erano temporanee, perché tutto sarebbe andato a posto se la guerra fosse finita. «Ora invece ci rendiamo conto che l'insicurezza è per sempre» sosteneva Zygmunt Bauman. In queste parole, però, non c'è spazio per la rassegnazione: il filosofo invitava ad affrontare la realtà del presente, perché niente sarà più come prima. Bauman aveva un carattere risoluto e, infatti, quando qualcuno si preoccupava per lui rispondeva: «Non preoccuparti! Ho avuto una lunga e interessante vita».

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: IL RICORDO DI ROBERTO SAVIANO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Se n'è andato Zygmunt Bauman il filosofo polacco che aveva 91 anni e che viene ricordato per la sua teoria sulla società liquida. Gli ha regalato un pensiero di tutto cuore lo scrittore Roberto Saviano che sul suo profilo di Twitter ha sottolineato: "L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla settimana. Zygmunt Bauman, addio professore", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Come sempre Roberto Saviano dimostra la sua grandissima capacità nell'analizzare le situazioni e nel saper cogliere i grandi pensatori. A molti infatti il nome di Zygmunt Bauman potrebbe essere poco noto o addirittura sconosciuto, ma a un uomo della cultura di Roberto Saviano questo non è sfuggito come non è passato inosservato a chi da sempre ama il mondo della filosofia e si è reso conto nel tempo del grandissimo intervento di questa mente illuminata.

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: PREMI E RICONOSCIMENTI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Nato in Polonia nel 1925, si è spento Zygmunt Bauman. Filosofo e sociologo di fama mondiale, conosciuto per la sua interessante teoria sulla "società liquida" e l'inaridimento delle ideologie in favore delle brutali spinte della società postmoderna. La società liquida secondo Bauman, portava anche ad una spiacevole omologazione collettiva talvolta perfino inspiegabile. Bauman rappresentava di fatto uno dei sociologi più rivoluzionari e contemporanei degli ultimi tempi. Tantissime le citazioni conosciute che possiamo narrarvi: "L'attenzione verso il corpo si è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito passatempo della nostra epoca. (Da La società dell'incertezza)". Tra i numerosi studi di Bauman, ritroviamo anche "l'omologarsi" e la sua "morale". Zygmunt Bauman però, era anche abile nel creare paradossi in quanto, se da un lato la sua morale poteva creare evidente disordine, da un altro punto di vista era un comportamento necessario dell'individuo nei confronti delle relazioni sociali. Tanti i premi ed i riconoscimenti ottenuti dal filosofo nel corso della sua carriera, a cominciare dal 1989 con il Premio europeo Amalfi per la sociologia e le scienze sociali, 1998 Premio Theodor Adorno della città di Francoforte, 2010 Premio Principe delle Asturie (in comunicazione e discipline umanistiche) e, in ultimo, il 2015 con Laurea ad honorem in lingue moderne, letterature e traduzione letteraria dall'Università degli Studi del Salento.

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: IL FILOSOFO DELLA SOCIETÀ LIQUIDA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Zygmunt Bauman è morto. Il celebre sociologo e filosofo polacco si è spento alla veneranda età di 91 anni. A darne notizia ci ha pensato il quotidiano di Varsavia Gazeta Wyborcza. A lasciarci è stato uno dei massimi intellettuali moderni che, con le sue intuizioni, hanno reso la sociologia decisamente attiva e ricca di contenuti anche durante il corso degli ultimi anni della sua vita e carriera. Bauman è nato a Poznan in Polonia nel 1925 ma viveva a Leeds, in Inghilterra, dove insegnava da parecchi anni. Tra le altre cose, era decisamente noto per la sua teoria sulla "società liquida". Secondo lo studioso infatti, il tessuto intrinseco della società contemporanea di carattere sociale e politico, era "liquido" e quindi impossibile da catalogare in quando evidentemente sfuggente. La società per Bauman era liquida per colpa della globalizzazione e delle dinamiche di carattere prevalentemente consumistico. Secondo il filosofo infatti, l'inaridimento delle ideologie ha portato ad un crollo delle stesse conferendo all'essere umano uno stato di costante "spaesamento" ideologico.

