ALLERTA NEVE/ Maltempo, previsioni meteo: continua a cadere la neve, ma si rivede anche il sole (news del tempo oggi 11 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CONTINUA A NEVICARE SULLA COSTA ADRIATICA (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Continua a cadere la neve anche oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, anche se le raffiche diminuiscono rispetto agli scorsi giorni quando ne abbiamo vista veramente tanta da far chiudere le scuole e creare problemi sulle autostrade. Partiamo dalla mattina quando vedremo neve sull'alto Trentino Alto Adige, sull'entroterra delle Marche e anche su Abruzzo, nord della Puglia e sud della Calabria. La novità di oggi è che un po' di neve cadrà anche sull'entroterra della Sardegna. Nel pomeriggio sono però da segnalare netti miglioramenti con meno neve ovunque e alcune raffiche in Valle d'Aosta e sul nord della Lombardia. Invece non ne vedremo sulla Calabria e sulla Sardegna rispetto alla mattina. Le temperature minime le vedremo in mattina quando il termometro toccherà addirittura i meno dieci gradi a L'Aquila. Le massime invece saranno registrate in Sicilia tra Palermo e Catania dove i gradi invece saranno dodici.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: ATTESE ANCORA NEVICATE SULL'ADRIATICO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Maltempo con gelo e neve continua a imperversare su alcune regioni del nostro paese. Le previsioni del tempo per domani di Meteo.it segnalano ancora allerta neve in particolare sull'Adriatico. Il tempo domani sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni di Nordest, medio versante tirrenico, coste campane e Sardegna occidentale. Sulle altre regioni il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con tendenza al diradamento della nuvolosità nel settore di Nordovest. Residue deboli nevicate, localmente fino alle coste, sono previste tra l’Abruzzo e la Puglia Settentrionale. Precipitazioni più diffuse sono attese su Calabria e Sicilia, con limite delle nevicate attorno a 800-1000 metri. Domani mattina locali precipitazioni sono previste anche sulla Sardegna Tirrenica. Per quanto riguarda le temperature sono attese in rialzo all’estremo Sud mentre si attesteranno su valori poco sopra lo zero anche di giorno al Nord. Gelate intense e diffuse sono invece previste di notte e al mattino, soprattutto al Centronord.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: ANCORA RAFFICHE IN CALABRIA NELLA NOTTE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Continua l'allerta neve sul sud Italia con delle raffiche che sono previste sulla parte centrale della Calabria. Durante la notte dovrebbe quindi ancora nevicare e gli abitanti della Calabria si dovrebbero con temperature rigide e campi innevati. Non parliamo solo di Calabria perchè durante la notte ci sarà neve anche per quanto riguarda il nord della Lombardia dove ci saranno raffiche forti e dove sono previste per le prime ore del mattino temperature davvero molto rigide che vanno molto al di sotto del grado zero. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 11 gennaio 2017, ma di certo la situazione è ancora non del tutto rientrata. Sarà quindi importante stare ancora in attesa di un miglioramento.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: PRIMI FIOCCHI A TORINO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Le previsioni meteo non hanno sbagliato nel proclamare l'allerta meteo per la giornata di oggi, 10 gennaio 2017, sul Nord-ovest e su alcune regioni del sud Italia. In questo momento sta infatti nevicando a Torino, il capoluogo del Piemonte, dove si stanno posando i primi fiocchi di neve dell'anno. Come riportato dall'Ansa, a causare la nevicata in corso a Torino è stato il peggioramento delle condizioni meteo correlato al coincidente innalzamento delle temperature. Secondo l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), i fenomeni a carattere nevoso dovrebbero esaurirsi nella tarda serata di oggi, quando le temperature dovrebbero precipitare sotto la soglia degli zero gradi. Nel frattempo sta nevicando anche al Meridione, con la Sardegna imbiancata sulle cime del Gennargentu. Una buona notizia per gli operatori turistici del posto che sperano di vedere affollati gli impianti sciistici e le strutture ricettive della zona.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: ATTESE NEVICATE SU LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO E MARCHE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Il maltempo non sembra lasciare il nostro paese e continua l'allerta neve su alcune regioni italiane secondo l'ultimo bollettino di previsioni meteo della Protezione Civile nazionale. Da questa mattina infatti l’avviso emesso prevede nevicate, anche a quote di pianura, su Liguria, Lombardia, Veneto e Marche: si dovrebbe in ogni caso trattare di deboli nevicate. Da questo pomeriggio sono poi previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate, sulla Sicilia. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi un'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su Puglia e Sicilia. Le previsioni meteo sull’Italia sono aggiornate quotidianamente in base all’evolversi dei fenomeni e sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: NEVE IN PIANURA AL NORD (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Ancora allerta neve oggi martedì 10 gennaio 2017. Secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it sono attese deboli nevicate in pianura al Nord e fino a domani ci saranno freddo eccezionale sull'Italia e gelate diffuse. Oggi il cielo sarà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite solo su estremo Nordest e regioni centrali tirreniche. Sono previste precipitazioni prima sulla Sardegna, e poi anche sulla Sicilia e sulla Calabria: precipitazioni nevose sono attese oltre 700-900 m nelle isole, a quote inferiori in Calabria. Fin da questa mattina le nevicate sono previste fino sulla costa, sul medio e basso Adriatico, mentre nella seconda parte della giornata un po’ di neve cadrà anche nelle regioni di Nordovest, con accumuli al suolo in Piemonte e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda le temperature le massime sono in calo quasi ovunque, tranne che in Basilicata, Calabria e Sicilia.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TORNA IMPORTANTE LA PRESENZA DELLA NEVE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Dopo una giornata di tregua la neve torna importante sul nostro paese oggi martedì 10 gennaio 2017. Il cielo infatti porterà a delle raffiche importanti che fin dalla mattina colpiranno il versante adriatico del nostro paese dalle Marche fino alla punta estrema del sud della Puglia. Sarà quindi necessario fare molta attenzione per cercare di evitare dei problemi anche quando ci si mette al volante. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà ancora con la neve che colpirà anche l'Emilia Romagna e soprattutto il Piemonte e la Valle d'Aosta che saranno sotto costante ''attacco'' della neve. Questa cadrà anche nell'entroterra della Sicilia con temperature davvero insolite. Le previsioni del tempo ci parlano anche di vento forte che tirerà da est verso sud ovest con il cielo che però sarà sereno su tutto il versante tirrenico. Staremo a vedere se nelle prossime giornate si invertirà questo trend che ieri sembrava aver portato a dei leggeri miglioramenti.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TEMPERATURE GELIDE IN ITALIA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 10 gennaio 2017, porterà a un calo delle temperature che porteranno il gelo sul nostro paese. Si partirà dalla mattina dove le minime saranno segnalate ad Aosta dove ci saranno addirittura meno sei gradi con meno cinque a Trieste, L'Aquila e Milano, meno quattro a Bologna e Campobasso e meno tre a Torino. Le massime saliranno invece nel pomeriggio quando il termometrosegnerà dieci gradi a Palermo e dodici a Catania. Il cielo dove non vedrà neve sarà comunque nuvoloso e l'aria sarà molto fredda. Le previsioni del tempo ci parlano di cielo ancora molto coperto nei prossimi giorni con le temperature che non tenderanno a migliorare nemmeno nei prossimi giorni. L'inverno ormai è nel pieno e per diverse settimane vedremo ancora questo freddo. Staremo a vedere quando finalmente il cielo tornerà a sorridere e i termometri saliranno nuovamente, per il momento però è il caso di coprirsi bene per evitare di prendere freddo.

