ANDREA SEMPIO, OMICIDIO GARLASCO. IL FRATELLO DI CHIARA POGGI SMENTISCE L'ACCUSATO: "ERA SPESSO A CASA NOSTRA" (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Sono trascorsi ormai dieci anni da quel 18 agosto in cui Chiara Poggi ha perso la vita. Molti dubbi ed una vicenda giudiziaria, incentrata sul fidanzato Alberto Stasi, durata diversi anni. Per avere la svolta si è dovuto attendere così tanto, fino alla rivelazione di un nuovo nome. Si tratta di Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima, che secondo la difesa di Stasi potrebbe essere il vero assassino. Sempio intanto ha nominato un avvocato e si dichiara traquillo, convinto che le sue dichiarazioni - fatte a distanza di pochi giorni dall'omicidio - possano chiarire ogni dubbio riguardo al suo presunto coinvolgimento. E' tranquillo anche Alberto Stasi, sottolinea Il Giorno, mentre iniziano a circolare voci riguagrdo ad una possibile archiviazione dell'ultima inchiesta. Un'ipotesi prontamente smentita dai legali dell'ex bocconiano, gli avvocati Enrico e Fabio Giarda e Giada Bocellari. La Procura di Pavia, affermano i difensori, sta invece vagliando ogni dettaglio del caso, valutando ogni strada percorribile. La strategia difensiva adottata dagli avvocati di Stasi è chiara soprattutto per il DNA. Non è possibile infatti che la contaminazione sia stata di tipo ambientale, ma deve essere avvenuta necessariamente solo per contatto diretto. Nel frattempo, smentite le dichiarazioni di Andrea Sempio proprio dal fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha rivelato come l'amico all'epoca dei fatti frequentasse spesso la casa di famiglia, intrattenendosi anche in camera della ragazza per poter utilizzare il computer.

© Riproduzione Riservata.