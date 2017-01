AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: decine di incidenti sull'A13 per il ghiaccio (ultime notizie in tempo reale, oggi 11 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 GENNAIO 2017). DECINE DI INCIDENTI PER IL GHIACCIO SULL'A13, UN MORTO - Sono state decine gli incidenti nella giornata di ieri sull'autostrada A13 con un morto a Camposampiero come riporta il Mattino di Padova. Il tutto è stato causato a causa del ghiaccio che ha portato dei problemi davvero di difficile risoluzione, mandando la viabilità in disordine e generando traffico veramente difficile da gestire. Sempre il quotidiano, nella sua versione online, ha sottolineato come il 118 sia stato chiamato in poco tempo per addirittura cinquanta interventi per incidenti stradali. La situazione grave si è verificata sul basso padovano. Come sottolineato un uomo albanese ha perso la vita attorno alle ore 5.30 del mattino a Camposampietro per una fuoriuscita dalla strada senza andare a scontrare nessuna altra autovettura. Diversi i tamponamenti e i problemi comprese cadute da veicoli a due ruote, problemi però tutti questi per fortuna da codice verde.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 GENNAIO 2017). CONTINUANO I PROBLEMI PER IL MALTEMPO, BLOCCHI ANCHE LEGATI AI LAVORI IN CORSO - Il maltempo che si è abbattuto sul nostro paese ha sicuramente creato molti problemi anche alle autostrade italiane. Il ghiaccio, il vento e la nebbia sono stati i maggiori problemi ravvisati negli ultimi giorni. Nella notte il sito istituzionale di autostrade italiane ha sottolineato diverse situazioni di pericolo. Si parte dalla nebbia sull'A6 Torino-Savona dove abbiamo visto nebbia a banchi tra Carrù e Mondovì. Abbiamo visto vento forte poi sempre sull'A6 Torino-Savona tra Millesimo e il bivio A6/A10 Savona oltre che sull'A30 Caserta-Salerno tra Palma Campania e il Bivio A30/Raccordo Salerno-Avelllino. La situazione andrà monitorata ora dopo ora anche perchè pure nella giornata di oggi 11 gennaio 2017 è previsto maltempo, neve, pioggia e freddo.

