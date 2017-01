Cuore Su Facebook / Cosa sono? La nuova campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno (oggi 11 gennaio 2017)

CUORE SU FACEBOOK: LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL TUMORE AL SENO (OGGI 11 GENNAIO 2017) - Un cuore sulla bacheca per ricordare alle donne che il tumore al seno si può prevenire. Un messaggio segreto rivolto a tutte le donne, per ricordare quanto sia importante la campagna di sensibilizzazione. Questo messaggio arriva in forma privata sotto forma di catena ma non è la prima volta che questo gira su Internet: il tumore al seno colpisce una donna su otto nell'arco della vita, è il tumore più frequente nel sesso femminile, visto che rappresenta il 29% del male che colpisce la donna. Il tumore al seno ha il tasso di mortalità del 17% , le campagne di sensibilizzazione invitano tutte le donne a sottoporsi alle dovute visite mediche per prevenire questa forma di male, per la diagnosi precoce di un tumore al seno che potrebbe poi salvare la vita di molte donne. Il cuore su Facebook ricorda in qualche modo il senso della prevenzione, fare i dovuti controlli può salvare davvero la vita.

CUORE SU FACEBOOK: LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL TUMORE AL SENO (OGGI 11 GENNAIO 2017) - Da qualche ora Facebook è invasa dai cuori, postata dalle donne sulle bacheche del nuovo social network. Un solo cuore, senza alcun commento, molti si sono chiesti il significato di questo simbolo che sta spopolando su Facebook. "Ciao, puoi mettere un cuore sulla tua bacheca, senza commenti, solo un cuore, poi invia questo messaggio ai tuoi contatti femminili, dopo aver messo un cuore sulla bacheca della persona che ti ha inviato questo messaggio. Se qualcuno ti chiede perché hai tutti questi cuori in bacheca non rispondere. È per le donne, per ricordare la settimana di prevenzione per il cancro al seno. controlla il tuo seno! Tieni il tuo dito premuto sul messaggio e premi “inoltra" è questo il messaggio arrivato a milione di donne per la campagna di sensibilizzazione che serve a ricordare alla donna quanto sia importante la prevenzione del tumore al seno. Tutte le donne che riceveranno questo messaggio in chat privata dovranno poi inserire il proprio cuore sulla bacheca di Facebook per far parte di questa nuova campagna.

© Riproduzione Riservata.