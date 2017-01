DANIELA ROVERI / News: al via l'analisi del capello: è corto, il killer potrebbe essere un uomo (oggi, 11 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS: AL VIA L'ANALISI DEL CAPELLO. E' CORTO, IL KILLER POTREBBE ESSERE UN UOMO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Nuovi sviluppi per l'Omicidio di Daniela Roveri, la manger di Colognola uccisa lo scorso 20 dicembre 2017. Ieri mattina sono state effettuate le analisi sul capello ritrovato all'interno della mano della donna, uccisa con un unico fendente alla gola. L'analisi potrà rivelare la presenza di materiale genetico da prelevare e che potrebbe appartenere all'assassino. Secondo le prime indiscrezioni, la morfologia del capello potrebbe far pensare ad un uomo, dato che è corto. Non si esclude tuttavia la possibilità che appartenga invece a qualcuna delle persone che quella sera sono intervenute sulla scena del crimine, come gli stessi agenti di Polizia oppure i socorritori. La presenza di una ferita all'interno della mano di Daniela Roveri farebbe pensare tuttavia che si sia difesa dall'aggressore. Per fugare ogni dubbio proprio in tal senso, sottolinea Bergamo News, nei prossimi giorni si cercherà anche la presenza di materiale sotto le unghie della vittima, per accertare se la donna ha avuto una colluttazione con il killer. L'omicidio è avvenuto in realtà in pochi secondi, dato che Daniela Roveri è stata colta alle spalle ed è stata subito immobilizzata. Infine la coltellata, mortale, alla gola. Intanto le indagini continuano sotto la guida dei Sostituti Procuratori Fabrizio Gaverini e Davide Palmieri, che hanno quasi del tutto escluso la pista del club di Azzano San Paolo e l'azienda stessa in cui lavorava la vittima, la Ikra di San Paolo d'Argon.

