EX MISS SFREGIATA CON L'ACIDO / Gessica Notaro rischia di perdere la vista: fermato l'ex Edson Tavares (Ultime notizie oggi, 11 gennaio 2017)

EX MISS SFREGIATA CON L'ACIDO, GESSICA NOTARO AGGTREDITA DALL’EX COMPAGNO: RISCHIA DI PERDERE LA VISTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Ancora un caso di femminicidio, quello avvenuto a Rimini dove una ragazza di 28 anni è stata aggredita e sfregiata con l'acido dal suo ex compagno. La storia si ripete, secondo quanto riporta Repubblica.it, che inevitabilmente rievoca la tragica aggressione a scapito di Lucia Annibali, anche lei sfregiata con l'acido per volere dell'ex fidanzato Luca Varani. Questa volta, la vittima è una ex Miss Romagna, secondo Huffingtonpost.it si chiama Gessica Notaro ed era stata eletta reginetta di bellezza nel 2007, quando aveva preso parte anche alle finali di Miss Italia. L'ex fidanzato che l'avrebbe sfregiata con l'acido sarebbe invece Edson Tavares, originario di Capo Verde ed ora in stato di fermo. Attualmente l'ex Miss sfregiata con l'acido sarebbe ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Le maggiori ferite riportate sarebbero sulle gambe, colpite dall'acido e sin dal momento del ricovero i sanitari avevano evidenziato il rischio per la giovane di perdere la vista. Dopo le prime cure, tuttavia, presso i medici ci sarebbe attualmente un maggiore - anche se cauto - ottimismo in merito. Secondo Repubblica, tra l'ex Miss Gessica Notaro e Edson Tavares i rapporti erano tesi ormai da tempo. Dopo i reiterati maltrattamenti subiti, la giovane lo scorso anno aveva deciso di troncare la loro relazione in via definitiva. Lo scorso agosto, a causa delle violenze a scapito della ragazza, era stato aperto un fascicolo contro l'ex compagno, poi concretizzatosi in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti riportata dall'HuffPost, Edson avrebbe deciso di aggredire con l'acido la ex compagna nella serata di ieri. Avrebbe così atteso la 28enne ex Miss sotto l'abitazione nella quale avevano convissuto per poi aggredirla. Tornato a casa, intorno all'1 di notte, il giovane ha quindi pubblicato sul suo profilo Facebook un video, come se nulla fosse. L'aggressore sarebbe stato rintracciato e fermato nella mattinata odierna dalle Forze dell'Ordine per poi essere interrogato.

