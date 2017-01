Figlio 16enne uccide i genitori Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni / Ferrara: ha confessato, è stato aiutato da un amico? (ultime notizie oggi)

FIGLIO 16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI, DELITTO DI FERRARA (ULTIME NEWS OGGI 11 GENNAIO 2017): IL RAGAZZO HA CONFESSATO - Si chiamavano Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni le due vittime del duplice omicidio di Ferrara. Il delitto è avvenuto martedì notte e oggi all'alba sono stati fermati il figlio 16enne della coppia e un amico. Il ragazzo, come riporta il Corriere della Sera, ha poi confessato il delitto dei genitori e ha fatto ritrovare l'arma del delitto. Salvatore Vincelli aveva 59 anni e la moglie Nunzia Di Gianni 45: vivevano a Pontelangorino, in provincia di Ferrara. Sono stati trovati lui in garage e lei in cucina con il cranio fracassato e un sacchetto di plastica in testa. In casa non c'era alcun segno di furto né di scasso. La mattina del delitto il figlio 16enne della coppia non era andato a scuola. E' stato il ragazzo intorno alle 13 di ieri a ritrovare i cadaveri dei genitori e a dare l'allarme con una chiamata al 118. Le indagini, riferisce sempre il quotidiano, avevano puntato fin da subito sul giovane che poi ha ammesso di aver ucciso madre e padre e ha anche fatto ritrovare l’ascia usata per l'omicidio.

FIGLIO 16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI, DELITTO DI FERRARA (ULTIME NEWS OGGI 11 GENNAIO 2017): L'ARMA DEL DELITTO - Erano ristoratori di Pontelangorino, in provincia di Ferrara, i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni uccisi lo scorso martedì notte. Il figlio 16enne della coppia ha ammesso stamattina di aver ucciso i genitori: era stato fermato nella notte con un amico ed era accusato proprio del duplice delitto. Il giovane, riferisce il Corriere della Sera, ha fatto ritrovare questa mattina l’arma usata per uccidere la madre e il padre. Insieme con l’amico ha portato i carabinieri a Caprile, una frazione di Pontelangorino. Qui in un torrente sono state recuperati un’ascia e i vestiti sporchi di sangue indossati dai due ragazzi durante l'omicidio. Il movente dell'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni non sarebbe economico. Alla base della furia omicida del ragazzo ci sarebbero stati forti contrasti con i genitori. Nel delitto il 16enne sarebbe stato aiutato da un amico. I due ragazzi avrebbero cercato di inscenare una rapina e per questo avrebbero incappucciato in buste di plastica i corpi dei coniugi per non lasciare tracce di sangue negli spostamenti. Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni sarebbero stati infatti nel sonno e i cadaveri poi portati uno in cucina e l'altro in garage.

FIGLIO 16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI, DELITTO DI FERRARA (ULTIME NEWS OGGI 11 GENNAIO 2017): IL RUOLO DELL'AMICO - Dopo che il 16enne ha confessato il delitto dei genitori, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, si cerca di ricostruire quanto avvenuto la notte di martedì scorso nella frazione di Ferrara dove è avvenuto il delitto. E anche di capire quali sono stati gli spostamenti del ragazzo e dell'amico la mattina successiva fino alla chiamata al 118 fatta dal ragazzo intorno alle 13 di ieri per denunciare il ritrovamento dei cadaveri dei genitori. Ieri pomeriggio, riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti hanno ascoltato gli amici e i conoscenti del 16enne. Secondo una prima ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto il ragazzo lunedì sera avrebbe dormito da un amico e sarebbe rimasto con lui fino a ieri a pranzo. Sarebbe stato proprio il 16enne a raccontarlo agli inquirenti e l'amico avrebbe confermato questa versione. Le indagini si sono poi concentrate su cosa avrebbe fatto il ragazzo tra le 5 del mattino e le 13 di ieri. Sarebbero emerse contraddizioni nella ricostruzione iniziale fatta dal ragazzo: le indagini cercano di stabilire se il 16enne sia stato aiutato dall'amico nel delitto.

br/>© Riproduzione Riservata.