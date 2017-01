Giulio Occhionero e Francesca Maria/ Chi sono? Cyberspionaggio: come funziona il malware Eye Pyramid (ultime notizie oggi, 11 gennaio 2017)

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: L'INGEGNERE NUCLEARE E LA SORELLA SONO I VERI RESPONSABILI? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Continua ad essere circondata da mistero la vicenda giudiziaria che ha portato alle manette i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero. Il reato è quello di cyberspionaggio, un'accusa che non ha convinto del tutto gli inquirenti. Si pensa infatti che siano solo dei prestanome di qualche vertice più importante e preparato dal punto di vista informatico, un mandante che li avrebbe quindi sfruttati come ultima ruota del carro. Intanto gli investigatori continuano a raccogliere le testimonianze, soprattutto per quanto riguarda l'ingegnere nucleare Giulio Occhionero. Quest'ultimo, rivela in esclusiva Dagospia, si è infatti laureato con loda e specializzato in matematica finanziaria e statistica. Un curriculum di tutto rispetto, che tuttavia non sembra sufficiente - per gli inquirenti - a dimostrare che si tratta della mente che sta dietro all'operazione di spionaggio. Un uomo brillante, figlio di professori universitari e dedito ai propri studi, meno incline a humour e goliardia. Il curriculum di tutto rispetto di Giulio Occhionero gli ha permesso infatti di lavorare per banche d'affari sia all'estero che in italia, per le quali creava complessi algoritmi, da cui ricavava i derivati. Una persona mondana, almeno fino al 2008, anno in cui lo si vedeva tranquillamente girar per Roma, soprattutto fra la gente "bene" della società capitolina.

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: STEFANO BISI SOSPENDE GIULIO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Ha parlato il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi ai microfoni dell'Huffington Post proprio sul caso dei fratelli Occhionero visto che uno dei due era un suo dipendente. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho immediatamente sospeso Giulio Occhionero". Ha poi spiegato: "Le sue azioni verranno poi valutate dal tribunale circoscrizionale, una sorta di collegio formato da probiviri. Appartiene alla Loggia della regione Lazio e sarà questa a decidere quale sarà il provvedimento in questione. Potrà essere di censura semplice oppure solenne o addirittura potrebbe arrivare l'espulsione". Parole importanti che ci fanno capire come la questione andrà a spostare diversi equilibri.

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: SOLO DEI PRESTANOME, DIETRO UN GRANDE SPONSOR? (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Scoppia il caso fratelli Occhionero con Francesca Maria e Giulio Occhionero che sono stati arrestati perchè hanno rubato dati privati e molto importanti. Come riporta Il Fatto Quotidiano nella sua versione online pare infatti che ci sia la convinzione che i due fratelli siano solamente dei prestanome e che dietro di loro ci sia un grande sponsor. Ha parlato all'Ansa Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di sicurezza, sottolineando: "Spiare quasi ventimila persone vuol dire fare una operazione in scala industriale. Fare restare invisibile il malware per molto tempo presuppone delle capacità di alto livello che non sono nelle possibilità oggettive delle due persone arrestate. Tra i domini usati c'è Eyepyramid.com che non userebbe nemmeno una persona sprovveduta. E' una storia affascinante, ma manca un pezzo".

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: ANCHE FASSINO NEL MIRINO DEGLI SPIONI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - I fratelli Occhionero avrebbero avuto nel loro mirino anche l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino. Sarebbero vari i politici spiati dall'ingegnere nucleare Giulio e Francesca Maria, accusati di cyberspionaggio. E' quanto emerge, riferisce l'agenzia di stampa Ansa, dalle carte dell'inchiesta che ha portato al loro arresto. Accanto a Fassino anche i nomi dell'ex premier Matteo Renzi e del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi tra i politici che sarebbero stati spiati. Così come, sempre secondo l'inchiesta, anche l'ex governatore della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni, l'ex comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo. Tra gli altri anche Paolo Bonaiuti, Mario Canzio, Vincenzo Fortunato, Fabrizio Cicchitto e Ignazio La Russa. Domani mattina nel carcere di Regina Coeli a Roma è previsto l'interrogatorio di garanzia dei fratelli Occhionero. I reati ipotizzati nei loro confronti sono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, l'accesso abusivo al sistema informatico aggravato, l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: CHI SONO GLI SPIONI CHE CONTROLLAVANO RENZI, MONTI E DRAGHI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Chi sono veramente i fratelli Occhionero, arrestati questa mattina dalla Polizia Postale nell'ambito dell'indagine Eye Piramid? La risposta, come riportato da Il Corriere della Sera, si può ottenere andando a spulciare sul profilo Linkedin dei due protagonisti di questa vicenda di cyber-spionaggio. Francesca Maria Occhionero "da circa quindici anni ha ricoperto ruoli direzionali all’interno di diverse società e in consigli di amministrazione, occupandosi e maturando quindi esperienza sia nei settori tipicamente connessi allo start up di nuove aziende, alla gestione aziendale in genere (gestione del personale, dell’amministrazione, del contenzioso -legal, societario, amministrativo e giuslavoristico-) che in quelli più direttamente legati alla gestione delle relazioni con la clientela". Sul suo profilo Linkedin la donna si definisce managing director e co-fondatrice della Westlands Securities. L'azienda, fondata nel 1998, è una è una società privata nel quale ricopre lo stesso ruolo l'ingegnere nucleare Giulio, e opera "nel campo dell’investment banking, inizialmente dedita allo sviluppo di tools quantitativi per le consulenze finanziarie e bancarie, ha successivamente dato vita e sviluppato alcuni progetti nel settore del private equity e dell’asset management".

FRATELLI OCCHIONERO, GIULIO E FRANCESCA MARIA: SPIAVANO RENZI, MONTI E DRAGHI, IL METODO E LE ACCUSE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Sono Giulio e Francesca Maria Occhionero i due fratelli "spioni" arrestati quest'oggi nell'ambito di un'indagine della Polizia Postale denominata Eye Piramid. Un nome che trae spunto dal malware utilizzato dall'ingegnere nucleare e dalla sorella, entrambi residenti a Londra ma conosciuti negli ambienti dell'alta finanza romana, per infettare i computer di personaggi delle istituzioni e amministrazioni pubbliche. Tramite una rete di computer (botnet), dopo aver iniettato il virus, i due fratelli riuscivano ad entrare in possesso di dati sensibili e ad acquisire informazioni riservate: per questo, come riferisce l'Ansa, dovranno rispondere di "procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato ed intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche". Tra i vari personaggi di spico finiti nella rete dei fratelli Occhionero anche gli ex presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Mario Monti, nonché l'attuale presidente della Bce Mario Draghi.

