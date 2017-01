MARISA COMESSATTI / News, il giallo rischia l’archiviazione: domani la decisione del Tribunale di Savona (Chi l’ha visto, oggi 11 gennaio 2017)

MARISA COMESSATTI, NEWS: DOMANI LA DECISIONE DEL TRIBUNALE: IL GIALLO VERSO L’ARCHIVIAZIONE? (CHI L’HA VISTO, OGGI 11 GENNAIO 2017) - La trasmissione Chi l'ha visto, nella puntata andata in onda nella fascia in daytime, oggi è tornata sul caso di Marisa Comessatti. Della donna misteriosamente scomparsa da Laigueglia, in provincia di Savona, non si hanno più notizie dal 21 febbraio 2014. A quasi tre anni dall'inizio del giallo, il programma di Rai3 ha riacceso i riflettori sul caso, in vista di un approfondimento nella puntata di stasera ma soprattutto alla luce delle ultime novità. Nella giornata di domani, infatti, il tribunale di Savona deciderà se accogliere o meno la richiesta di archiviazione, ipotesi contro la quale sono intervenute ovviamente le due figlie di Marisa Comessatti, Nadia e Lara Dalla Corte. Come evidenziato nel corso della trasmissione, sono ancora numerosi i punti da chiarire e gli interrogativi ancora aperti. In un servizio si è voluto ripercorrere l’inizio del giallo, avviato con la scomparsa di Marisa Comessatti. Tutto ebbe inizio sulla Aurelia, a San Bartolomeo al Mare, in Liguria. Questa strada fu percorsa dalla donna, la quale nei giorni scorsi avrebbe compiuto 64 anni, fino a giungere in un parcheggio, dove la sua auto fu rinvenuta il medesimo giorno della sua sparizione. Come mai quella mattina di febbraio di quasi tre anni fa Marisa Comessatti decise di percorrere quella strada, partendo dalla sua abitazione a Laigueglia, piuttosto che dirigersi verso la casa della figlia Lara, così come d’accordo? E’ questo il primo quesito che caratterizza il giallo sulla scomparsa della donna e che ora rischia di essere definitivamente archiviato. La casa della figlia, infatti, si troverebbe in direzione opposta rispetto alla strada percorsa da Marisa e dalla quale avrebbe poi fatto perdere le sue tracce, dopo aver parcheggiato la sua vettura nei pressi di un supermercato. Stando a quanto reso noto dalla trasmissione di Rai3, è probabile che Marisa Comessatti frequentasse nel periodo della sua sparizione alcuni gruppi di preghiera a Laigueglia durante i quali venivano rievocati i defunti. La stessa donna, 27 anni fa aveva perso tragicamente nel corso di un terribile incidente stradale una delle sue figlie. Alcune sua amiche hanno rivelato a Chi l’ha visto che proprio quegli incontri avevano provocato in Marisa non pochi disagi. Possibile che quegli incontri l’avessero turbata al punto tale da alimentare in lei il desiderio di allontanarsi e scomparire? I dubbi restano, anche in vista di una possibile archiviazione del caso.

