MENINGITE/ News, Modena, nuovo caso: ceppo virus di Valperga inviato a Istituto Superiore Sanità (ultime notizie oggi, 11 gennaio 2017)

MENINGITE, NUOVO CASO A MODENA: DONNA DI 65 ANNI IN PROGNOSI RISERVATA (OGGI, 11 GENNAIO 2017) -Un nuovo caso di meningite è stato riscontrato a Modena, dove a una donna di 65 anni residente nella zona di Fiorano è stata diagnosticata un'infiammazione da meningocco. A riferirlo è Modena Today, aggiungendo che la donna è ricoverata al Policlinico della città dopo che ieri era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sassuolo. Mentre la paziente viene sottoposta agli esami e alle terapie del caso, la prognosi resta riservata; bisognerà comunque attendere qualche giorno prima che dai laboratori arrivi il responso che chiarirà quale sia il ceppo del virus contratto dalla 65enne di Fiorano. Nel frattempo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena ha già provveduto ad attivare i protocolli volti a tutelare la salute delle persone venute contatto con la paziente, che tra familiari e personale medico sono in tutto 25 persone.

MENINGITE, CEPPO DEL VIRUS DI VALPERGA INVIATO A ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ: NON È UN BATTERIO COMUNE (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Non bastava l'allerta meningite diffusa in tutta la Penisola a mettere in allarme gli italiani: adesso ci si mette anche il mistero relativo al batterio che ha ucciso il 25enne di Valperga, il giovane morto alle Molinette, che le apparecchiature dell'ospedale di Torino non sono riuscite ad identificare. Ne deriva che il ceppo del virus non appartiene al meningococco di tipo B e C (quelli più comuni) e adesso sotto la lente d'ingrandimento, come riportato da La Stampa, è finito il recente viaggio in Francia del paziente, che proprio oltralpe potrebbe avere contratto il batterio risultatogli fatale. Nel frattempo il campione del virus è stato spedito a Roma: toccherà infatti all'Istituto Superiore della Sanità, dotato di strumentazioni in grado di riconoscere anche i ceppi meno comuni, cercare di risalire alla natura del batterio che ha portato il giovane di Valperga prima a contrarre la meningite e poi alla morte.

MENINGITE, NUOVO CASO AL GASLINI DI GENOVA: RICOVERATA UNA BIMBA DI 6 ANNI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Nuovo caso accertato di meningite, ancora in nord Italia e questa volta in Liguria: la triste scoperta ieri a Genova, con l’ospedale Gaslini che ha ricoverato una bimba di 6 anni di Arma di Taggia giunta con una meningite batterica da menigococco. Situazione critica anche se al momento, dopo i primi due giorni di profilassi e la conferma della malattia virale, non pare in pericolo di vita: gli accertamenti medici sono ancora in corso per determinare il ceppo di meningite contratto dalla piccola e dunque di stabilirne la contagiosità. Nessun allarmismo però, chiede l’Asl, visto che la piccola in questo periodo di vacanze non ha frequentato scuole o luoghi pubblici: «non è necessario rivolgersi in urgenza ai servizi di vaccinazione dell’Asl che continuano a procedere con la somministrazione del vaccino per i minori inseriti nei regolari calendari vaccinali. «Come ricordato - prosegue la nota - la priorità verrà garantita ai bambini e ai minori non ancora vaccinati e a tutti i cittadini di qualunque età che dovessero recarsi, per studio o per lavoro, in Toscana».

MENINGITE, LODI: MIGLIORA PAZIENTE RICOVERATO NEL WEEKEND (OGGI, 10 GENNAIO 2017) -Mentre l'allarme meningite ha contagiato tutta Italia arrivano delle buone notizie da Lodi, dove le condizioni del paziente di 42 anni ricoverato nel fine settimana vengono date in miglioramento. A riferirlo è l'Ansa, secondo cui all'uomo era stata diagnosticata una meningite da pneumococco all'Ospedale Maggiore di Lodi. Giunto al Pronto Soccorso con febbre alta, alterazione dello stato di coscienza e vomito, il paziente era stato immediatamente trasferito nel reparto di rianimazione e dopo le prime cure si stanno riscontrando significativi miglioramenti. È sempre l'Ansa a ricordare che il tipo di meningite che ha colpito il 42enne di Lodi non è contagioso: per questo motivo né i familiari, né gli amici del paziente hanno dovuto sottoporsi alla profilassi antibiotica che normalmente viene attuata in caso di meningite infettiva.

