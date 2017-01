RAGAZZA BRUCIATA VIVA A MESSINA / Ylenia Grazia Bonavera: l'ex fidanzato resta in carcere (Ultime notizie oggi, 11 gennaio 2017)

RAGAZZA BRUCIATA VIVA A MESSINA, YLENIA GRAZIA BONAVERA: L’EX FIDANZATO ALESSIO MANTINEO RESTA IN CARCERE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Si tinge di giallo il caso che vede protagonista Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza bruciata viva a Messina lo scorso lunedì all'alba. Sin da subito i sospetti erano ricaduti sull'ex fidanzato Alessio Mantineo, 25 anni, con il quale la giovane 22enne ricoverata a causa delle ustioni riportate aveva avuto una tormentata storia d'amore terminata da circa due mesi. Il presunto aggressore è stato fermato poche ore dopo l'aggressione durante la quale Ylenia Grazia Bonavera è stata prima cosparsa di benzina e poi data alle fiamme. Dopo l'interrogatorio di garanzia, il gip di Messina Eugenio Fiorentino ha confermato oggi la sua permanenza in carcere. Lo rivela il sito Fanpage.it, sottolineando però che il giudice non ha convalidato il fermo di Polizia giudiziaria. A sua detta, infatti, a carico di Alessio Mantineo ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza ma non sussisterebbe il pericolo di fuga. La procura, nel corso dell'interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina, ha presentato nuove prove a carico dell'ex fidanzato della ragazza bruciata viva a Messina e che lo incastrerebbero alle sue responsabilità. Tra queste emergerebbero anche alcune riprese delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero immortalato l'ex compagno di Ylenia Grazia Bonavera proprio nei pressi dell'abitazione della 22enne, dove si sarebbe consumata la violenta aggressione. I magistrati, nel ricostruire l'intera vicenda, avrebbero rivelato come i due ex, proprio la sera tra sabato e domenica scorsa, sarebbero stati protagonisti dell'ennesima lite. Successivamente Ylenia sarebbe tornata in casa e poco dopo Alessio l'avrebbe raggiunta cospargendola con una tanica di benzina e poi dandola in pasto alle fiamme. Il 25enne, tramite il suo legale difensore, avrebbe respinto le accuse, nonostante le immagini delle telecamere: "Il mio cliente ha detto di non essere stato lui a dare fuoco alla ragazza: dormiva e non si è recato a casa della giovane". A smentire le accuse a carico di Alessio Mantineo sarebbe anche la stessa vittima, ora fortunatamente fuori pericolo, la quale avrebbe con forza negato che sia stato l’ex ad aggredirla, definendolo “il suo amore” e confermando i loro forti sentimenti reciproci.

