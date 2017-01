Richard Benson / Con la moglie Ester il ritorno in tv: “sto bene, pronti altri concerti” (Pomeriggio 5, oggi 11 gennaio 2017)

RICHARD BENSON E LA MOGLIE ESTER: “STO BENE, PRONTI ALTRI CONCERTI” (POMERIGGIO 5, OGGI 11 GENNAIO 2017) - Un ritorno “roboante” quello di Richard Benson e della moglie Ester in tv da Barbara D’Urso per mostrare al pubblico che ancora lo ama (incredibilmente, vien da dire) come realmente sono le sue condizioni di salute. Per prima cosa i due bizzarri ospiti hanno fatto vedere le immagini del loro matrimonio dove spiccano immagini di “gusto” come un vestito con le borchie e soprattutto un bel bouquet a forma di teschio e completamente nero che è stato lanciato ai fan accorsi per il grande evento. In seguito il buon Richard sembra in ottime condizioni visto che sfodera il “meglio” del suo repertorio, tra la “canzone” i “Nani” assieme all’immancabile urlo folle al termine di ogni strofa. Le condizioni di salute sembrano dunque ottime; «sto bene, presto altri concerti dove però non mi tireranno più adesso i vari oggetti visto che ho avuto qualche problema l’ultima volta, con i denti che mi sono caduti in seguito ad un lancio di una lattina di Sprite». Cosa aggiungere davanti al delirio “innocuo” del buon Richard Benson.

RICHARD BENSON E LA MOGLIE ESTER: RITORNO IN TV DOPO L’APPELLO CHOC (POMERIGGIO 5, OGGI 11 GENNAIO 2017) - Clamoroso ritorno in tv per Richard Benson, l’idolo “cult” del metal romano che dopo l’appello choc dei mesi scorsi assieme alla moglie Ester, sta per tornare in collegamento e in diretta su Canale 5 da Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5 sbarca ancora lo stravagante cantante e chitarrista metal divenuto famoso in questi anni per i concerti urlati e per ricevere particolare “affetto” da parte dei fan, con frutta e ogni tipo di oggetto scagliato contro di lui durante le folli manifestazioni canore. Torna insieme alla moglie Ester per provare ad aggiornare i telespettatori sul suo stato di salute e sulle sue condizioni economiche dopo la “campagna fondi” lanciata proprio dalla coppia in diretta a Domenica Live verso fine novembre scorso. In grande stile, con occhiali improbabili e vestiti strappati, Richard Benson sta per tornare ad impreziosire la platea con i suoi “urli” impossibili: lo farà anche questa volta?

RICHARD BENSON E LA MOGLIE ESTER: L’APPELLO CHOC NEL 2016, “SONO POVERO E MALATO” (POMERIGGIO 5, OGGI 11 GENNAIO 2017) - Richard Benson e la moglie Ester tornano in televisione dopo gli ultimi mesi fatti di appelli, indigenza e iniziative particolari organizzate per provare a raccogliere fondi dopo le malattie e le difficili condizioni economiche della coppia. Il 23 novembre scorso l’appello sul web della moglie Ester per chiedere aiuto per il marito Richard Benson: «Da tempo si sta curando tra mille difficoltà, odiando i medici, gli ospedali e le medicine, ma deve farlo anche se sono cure molto costose, essendo per lo Stato italiano un cittadino britannico e perciò senza assistenza medica. Con tutto ciò ha ancora la forza e il desiderio di fare concerti, di stare insieme ai suoi fan, anche se a volte un po’ troppo violenti, ma lui li ama così e grazie a loro, a voi, riesce a lottare contro tutti e tutti e ciò lo tiene in vita. Un piccolo gesto da parte vostra sarà la dimostrazione del vostro affetto verso di me e verso Richard». Poi lo stesso cantante metal era intervenuto dicendo come «vi prego, sono povero e malato: non non ho più un soldo, dopo aver fatto più di 5mila concerti ora sono al verde. Solo che tra due mesi rischio di morire, vi prego se potete datemi anche solo un euro, potrebbe salvarmi la vita». Oggi il grande ritorno, come starà per davvero?

