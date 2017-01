ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: arrestati Giulio Occhionero e Francesca Maria per l'attacco informatico allo Stato (mercoledì 11 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ARRESTATI I COLPEVOLI DELL'ATTACCO INFORMATICO AL SISTEMA STATALE - Arrestati l'ingegnere nucleare Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria, sotto l'accusa di aver intercettato illegalmente comunicazioni di istituzioni pubbliche contenenti informazioni pubbliche che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza statale. Ci sono però dei dubbi sul loro intervento con l'esperto di sicurezza Andrea Zapparoli Manzoni che ha parlato all'Ansa sottolineando come questi potrebbero essere semplicemente dei prestanome e che dietro di loro ci potrebbe essere anche un grande sponsor. Questo perchè per spiare quasi ventimila persone vuol dire agire su una scala industriale e far restare invisibile il malware per così tanto tempo, sempre secondo Zapparoli Manzoni, non è una cosa di cui potevano essere in grado i due Occhionero.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): POLETTI RITRATTA RIGUARDO LA BATTUTA A PROPOSITO LA FUGA DI CERVELLI ALL'ESTERO - Il ministro del lavoro ha oggi esposto in parlamento le sue scuse riguardo la battuta fatta a proposito delle giovani menti che decidono di trasferirsi all'estero per ragioni lavorative. "Alcuni è meglio non averli tra i piedi" è l'affermazione tanto dibattuta per cui il ministro ha presentato le proprie scuse ufficiali. "Non rispecchia il mio pensiero riguardo la questione" - spiega il ministro, spiegando che quella frase era stata detta pensando a coloro che faticano per rimanere all'interno dell'Italia impegnandosi per contribuire al progresso del paese. Riguardo gli insulti ricevuti, il ministro si è limitato ad evidenziare il clima di tensione che li ha generati.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RADDOPPIATO IL NUMERO DI GIOVANI ITALIANI ALL'ESTERO - Nell'ultimi dieci anni il numero di italiani che si sono rivolti all'estero alla ricerca di lavoro ha subito un balzo del 55%. Sempre di più i giovani con validi titoli di studio si rivolgono ai paesi stranieri alla ricerca di maggiori soddisfazione e guadagni più consistenti. Ad oggi il saldo tra persone uscite e entrate all'interno del nostro paese è del -13%, uno dato negativo presente in Europa. Dati che arrivano anche in corrispondenza delle parole dette dal ministro del lavoro Giuliano Poletti che poi però ha cambiato l'interpretazione, cercando di spiegarsi meglio. Rimane comunque questo un dato allarmante che ci fa capire come sì il made in Italy all'estero può portare lustro al nostro paese, ma anche come la perdita di queste menti può indebolire la proiezione interna e la volontà di andare avanti per un paese che è già in grande difficoltà.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ONDATA DI GELO ARTICO SULL'EUROPA - L'Italia è coperta di neve, anche nelle regioni che più raramente hanno visto le strade coprirsi di bianco. Il gelo sta mettendo in ginocchio una buona fetta dell'economia agricola portando a rincari esorbitanti sui prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Anche sul resto dell'Europa il freddo si fa sentire, costringendo la Russia a diminuire la propria produzione di petrolio. E il freddo non ha intenzione di fermarsi ora perchè almeno fino alla metà di questa settimana le ondate saranno ancora geilde e questo porterà ulteriori problemi. Staremo a vedere quello che accadrà e se si riuscirà a trovare delle soluzioni legate proprio alla produzione di generi di prima necessità. Ovviametne l'allarme è alto e questo non riguarda solo il nostro paese ma proprio tutta l'Europa che è comunque in molte zone a disagio per via del fatto che non si era preparati per questo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): DELITTO NEL FERRARESE - Una coppia titolare di un ristorante della zona è stata ritrovata nella propria casa senza vita. Salvatore Vincelli e la moglie Nunzia Di Gianni sono stati ritrovati in due punti diversi della casa entrambe con un sacchetto di plastica in testa. L'ipotesi è quella di un omicidio, avvalorata dalle lesioni presenti su entrambe i corpi. L'allarme è stato lanciato direttamente dal figlio dei due che è stato sentito per ore dai magistgratidella Procura dei Minori insieme ai suoi amici. Nelle prossime orescatteranno anche le perquisizioni per cercare di capire cosa si nasconde dietro questa che è una vera e propria tragedia familiare. I due erano dei ristoratori molto noti perchè titolari di un famoso ristorante, il Greppia a San Giuseppe. Insieme a questi vivevano anche i genitori di lei, due anzianiche però erano via per motivi familiari, erano andati infatti a fare visita in un altro paese a dei parenti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): APERTI I BANDI PER LA DIREZIONE DELLA TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTEL PORZIANO - Per decisione del presidente Mattarella il direttore sarà scelto attraverso la partecipazione ad un concorso e non più a chiamata diretta. Per partecipare al concorso è sufficiente presentare le proprie credenziali entro il 20 Gennaio. I requisiti richiesti sono una laurea in agronomia con almeno dieci anni di esperienza e notevoli capacità manageriali. C'è anche una grande novità proprio in merito a questo perchè il ruolo per anni è stato sempre rivestito da funzionari che erano interni e che ora si apre anche lavorando insieme alla commissione tecnico-scientifica perchè è importante tutelare l'ecosistema di una tenuta così grande da fare impressione e che negli è stata gestita bene e altre volte invece ha avuto delle complicazioni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): TENNIS, TORNA IN CAMPO LA SHARAPOVA - La notizia è ormai ufficiale e farà molto piacere ai numerosi fans della campionessa che lo scorso anno, a marzo, era stata squalificata. Tornerà in piena forma, pronta per appassionare tutti i suoi sostenitori già nel campionato di Stoccarda, che si terrà in data 26 aprile 2017. La sua squalifica scadrà in occasione dell'evento della Porsche Tennis Grand Prix. Bisogna ricordare che la campionessa, che si è qualificata per ben tre volte vincitrice del torneo tedesco, era stata squalificata a marzo dopo essere risultata positiva ad una nuova specie di doping. Si trattava di un farmaco capace di alterare la prestazione fisica degli atleti, denominato meldonium. La stessa atleta aveva confessato di fare uso del farmaco da diversi anni a causa di alcuni problemi di salute. Subito dopo lo scandalo, però, era stato chiarito che il meldonium era stato qualificato come doping solo nel mese di gennaio 2016. A quanto pare, dunque, quando l'atleta è stata trovata positiva alla sostanza dopante, non aveva ancora appreso della nuova normativa. Ciononostante l'atleta ventinovenne era stata condannata, in primo grado, ad una sospensione di due anni. Successivamente, tramite un ricorso al Tas la squalifica era stata ridotta a 15 mesi. Intervistata, la Sharapova ha dichiarato di essere felice di poter tornare a giocare in uno degli eventi a lei più cari.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): INTER, NUOVI ACQUISTI ED ULTERIORI SPESE - Era stato annunciato da tempo ma, adesso, la notizia è ufficiale e tra qualche ora il calciatore Gagliardini dovrà sostenere tutte le visite mediche che, se positive, gli consentiranno di indossare la maglia nero azzurra. Un nuovo giocatore, quindi, in questa squadra che sta riprendendo le redini del proprio destino. Secondo le prime indiscrezioni il giocatore è costato ai proprietari cinesi tra i 25 ed i 28 milioni di euro che verranno versati all'Atalanta entro il mese di giugno. Bisogna inoltre precisare che Gagliardini firmerà un contratto che lo legherà alla squadra nero azzurra fino al 2021.

© Riproduzione Riservata.