VESUVIO, APPLE: IPHONE SUGGERISCE "LAVALI COL FUOCO" (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Si sente spesso questa frase soprattutto agli stadi, e di sicuro non sono parole da pronunciare di cui andare fieri: "Vesuvio lavali col fuoco" è un coro ovviamente rivolto ai cittadini di Napoli e che di certo non fa molto piacere a chi se lo sente dire. Una cosa però è questa frase pronunciata da un gruppo di persone ignoranti, una cosa è che tra i suggerimenti dell'Iphone - quando si digita la parola Vesuvio" - compaiono nell'ordine le parole "lavali, col, fuoco". Lo ha scoperto Radio KissKiss, che subito dopo ha lanciato l'hashtag #AppleVesuvio per chiedere all'azienda più famosa del mondo di cambiare il suo algoritmo, considerato un'offesa non solo nei confronti dei cittadini napoletani, ma anche verso chi tutti i giorni cerca di combattere il razzismo e l'ignoranza. "In un momento storico in cui si cerca di sensibilizzare sul tema del razzismo, questa circostanza non può passare inosservata e speriamo che l'azienda statunitense riesca a modificare e a migliorare il suo algoritmo in questo caso particolare. Ciò che chiediamo alla Apple, quindi, è di provvedere a "correggere" l'algoritmo al fine di cambiare i suggerimenti che seguono la parola "Vesuvio". Noi ne abbiamo alcuni: "Napoli", "vulcano", "cratere" - giusto per citarne qualcuno", si legge sul sito di Radio KissKiss.

VESUVIO, APPLE: IPHONE SUGGERISCE "LAVALI COL FUOCO". LO SDEGNO DEL WEB (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - L'hashtag #AppleVesuvio è entrato subito in tendenza su Twitter tra chi ha reagito con sdegno alla notizia che sull'Iphone il suggeritore dopo la parola Vesuvio indichi "lavali col fuoco", e chi ha reagito dicendo che si sta facendo la scoperta dell'acqua calda. "Il fatto che #AppleVesuvio sia in cima ai trend topic di #Twitter è la sponda (tardiva) al pezzo de @LaStampa sugli analfabeti funzionali", scrive un utente, riferendosi al fatto che il suggeritore si basa su un algoritmo: non sarebbe Apple a essere razzista, ma i suoi compratori, che digiterebbero frequentemente "lavali col fuoco" associato a Vesuvia. C'è chi però non ci sta e critica la gaffe di Apple e chi cerca di trarre simpaticamente vantaggio da questa storia: "++ COMPRO IPhone e Ipad razzisti a metà prezzo ++ Liberatevi dai vergognosi prodotti Apple che offendono Napoli. Dateli a me! #AppleVesuvio". Apple risponderà ai suoi arrabbiati utenti?

