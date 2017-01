16enne uccide i genitori / Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, le teste messe nei sacchetti per "non guardarli in faccia" (12 gennaio 2017)

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: TESTE IN SACCHETTI PER "NON GUARDARLI IN FACCIA" (12 GENNAIO 2017) - Ancora sotto choc gli abitanti di Pontelagorino, dove sono stati brutalmente uccisi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni dal figlio 16enne. Proprio il ragazzino, Riccardo, è stato il primo a dare l'allarme ritornando nella villetta di via Fronte Primo Tronco 100/A: ha avvertito prima una zia, poi i carabinieri e in entrambi i casi piangendo. La madre è stata trovata in cucina uccisa con sei colpi di scure, ma è morto per primo il padre, a cui ne erano stati inferti tre. Il corpo è stato poi trascinato in garage. Il 16enne non avrebbe agito da solo, ma con un amico a cui aveva promesso mille euro: i due avevano pensato di inscenare la scomparsa della coppia, ma non riuscendo a portare i due cadaveri fuori dalla villetta per sbarazzarsene hanno ripiegato sulla rapina. Nessun segno di effrazione, né un euro era stato portato via: per questo, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, gli investigatori non hanno creduto a questa versione e quindi hanno spostato il mirino sul figlio 16enne della coppia. Questa intuizione alla fine si è rivelata giusta, ma nessuno immaginava che dietro la carneficina ci fossero motivi banali come qualche litigio per la condotta scolastica del ragazzino.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: TESTE IN SACCHETTI PER "NON GUARDARLI IN FACCIA" (12 GENNAIO 2017) - Sono a dir poco agghiaccianti i particolari che emergono in merito al duplice omicidio di Pontelagorino: il 16enne Riccardo Vincelli ha ucciso i genitori Salvatore e Nunzia Di Gianni con l'aiuto di un amico e ha avvolto le teste delle vittime in sacchetti di plastica. Ciò non solo per evitare di lasciare tracce di sangue durante gli spostamenti, ma anche perché non volevano guardare in faccia le due vittime. Lo hanno rivelato gli inquirenti, che hanno emesso i due provvedimenti cautelari. Ora i due ragazzi sono nel carcere minorile di Bologna. Il Prefetto di Ferrara, Michele Tortora, ha espresso gratitudine e stima per l'Arma dei Carabinieri e per chi si è prodigato per risolvere il caso e assicurare alla giustizia i responsabili del duplice omicidio, poi si è concentrato sull'inquietudine derivante dal contesto in cui è maturato il delitto: «Pone con forza la necessità di perseguire con determinazione e in modo mirato politiche attive in grado di prevenire l’insorgenza di gravi fenomeni di disagio giovanile» riporta La Nuova Ferrara.

