ALLERTA NEVE/ Previsione meteo: nevicate al nord e cielo coperto, sole al sud (news del tempo oggi 12 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE AL NORD E CIELO COPERTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi, 12 gennaio 2017, si mischiano un po' le carte in tavola e se torniamo a vedere il sole al sud ci sono dei leggeri peggioramenti al nord per quanto riguarda le previsioni del tempo. Partiamo dalla neve che in mattinata cadrà sulla parte estremamente settentrionale del Trentino Alto Adige mentre nel pomeriggio si vedrà copiosa su valle D'Aosta e Piemonte soprattutto. Ci saranno poi delle raffiche di neve anche nell'entroterra abruzzese nel pomeriggio. Le temperature minime saranno toccate ad Aosta dove in mattinata il termometro scenderà addirittura a meno sette gradi così come anche a L'Aquila. Nel pomeriggio saliranno le temperature del centro-nord con massime di undici gradi a Genova che rimane comunque uno dei posti a più alta percentuale di piovosità per la giornata di oggi. Nei prossimi giorni sono previsti comunque dei leggeri miglioramenti per quanto riguarda il tempo e le temperature.

ALLERTA NEVE, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: IL SUD TORNA A SORRIDERE, RIECCO IL SOLE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Il cielo torna a sorridere sul sud del nostro paese con la giornata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, che non vede nelle previsioni del tempo la neve per il primo giorno dopo una settimana un po' atipica nelle temperature e nelle circostanze. La giornata di oggi ci parla di sole su tutto il versante adriatico soprattutto sulla Puglia. Sul versante invece ovest del Tirreno ci saranno un po' di nuvole, ma comunque non pioverà in nessuna delle regioni del sud eccezion fatta per la Sardegna dove ci saranno leggere precipitazioni e della Campania dove potremo veder qualche rovescio sul nord della Calabria. Le temperature minime le vedremo a Bari dove la mattina il termometro scenderà nonostante il sole quattro gradi sotto lo zero. Le massime invece saranno ravvisate tra Palermo e Catania con rispettivamente tredici e quattordici gradi. Staremo a vedere poi come saranno le prossime giornate con il tempo che viene comunque visto in netto miglioramento un po' ovunque.

