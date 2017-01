AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: veicolo in avaria e disagi nella notte in A1 (ultime notizie in tempo reale, oggi 12 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 GENNAIO 2017). VEICOLO IN AVARIA E DISAGI SULL'A1 BOLOGNA-FIRENZE - Nella notte un veicolo in avaria ha creato non pochi disagi sull'A1 Bologna-Firenze come raccontato dal sito istituzionale delle autostrade italiane. Il tutto è accaduto al chilometro 262.2 in direzione Milano creando traffico rallentato e la necessità dell'intervento dei mezzi di sicurezza tra Calenzano e il bivio A1-Variante. Vedremose la situazione condizionerà la giornata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017 e se ci saranno ancora code e traffico per questo. La sensazione è però che nell'arco della notte tutto sia stato ristabilito e la situazione sia tornata alla normalità grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza. Di certo non è stato facile superare questo momento legato al fatto che un veicolo fermo in autostrada per un danno può creare per ovvi motivi code e rallentamenti importanti. Staremo a vedere quello che accadrà nella giornata di oggi che sarà ovviamente condizionata ancora una volta dalle situazioni climatiche.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 GENNAIO 2017). CONTINUA L'ALLARME GHIACCIO E I PROBLEMI LEGATI AI LAVORI IN CORSO - Sulle autostrade italiane continuerà anche per la giornata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, il problema legato alle condizioni meteorologiche. Le previsioni del tempo infatti ci parlano ancora di neve, ma questo accadrà a differenza degli altri giorni al nord e non al sud. Ci saranno da rispettare i soliti obblighi di catene a bordo oppure addirittura montate sulle gomme in diverse zone del nostro paese. Il sito istituzionale delle autostrade nella notte ha voluto evidenziare i problemi legati alla neve sull'A22 Brennero-Modena tra il confine del nostro paese e Bressanone. Saranno diversi anche i problemi legati ai lavori in corso nella giornata di oggi. Si parte dalla Tangenziale di Napoli direzione allacciamento diramazione Capodichino fino alle ore sei tra Corso Malta e Capodichino. Rimarrà chiuso al traffico poi l'allacciamento Azzate sulla strada Varese-Gazzada.

