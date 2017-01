DONNA DECAPITATA A BRESCIA / News, trovata sulle scale del condominio: la testa era accanto al corpo (oggi, 12 gennaio 2017)

DONNA DECAPITATA A BRESCIA, NEWS: LA TESTA ERA ACCANTO AL CORPO (ULTIME NOTIZIE OGGI 12 GENNAIO 2017) - Orribile fatto di cronaca a Brescia: una donna è stata trovata decapitata nell’androne di un palazzo in piazza Vittoria della cittadina lombarda. Lo choc dei vicini quando questa mattina sono usciti di casa è stato imponente, con la testa della povera donna uccisa che è stata trovata accanto al corpo. Aveva 56 anni, identità ancora non rivelata, sulle scale del palazzo di 11 piani dove abitava a Brescia questa mattina è stato trovato il suo corpo assieme alla testa appunto decapitata e con un segno forte rilevato proprio sul capo. I dettagli della vicenda sono ovviamente ancora molto confusi, dato che nell’ordine ancora devono essere sciolti i dubbi del caso dopo l’allarme dato dagli inquilini del palazzo che si sono trovati questa donna morta nel loro palazzo questa mattina. Il nome e l’identità della vittima, il motivo per cui si trovata in un palazzo del centro storico di Brescia, con appartamenti e uffici, e ovviamene la modalità della morte. L’inchiesta scattata dalla Mobile di Brescia dovrà rilevare questi e altri punti per nulla chiari, anche se avanza sempre di più l’ipotesi del suicidio.

DONNA DECAPITATA A BRESCIA, NEWS: IPOTESI SUICIDIO? (ULTIME NOTIZIE OGGI 12 GENNAIO 2017) - La donna decapitata a Brescia è stata trovata ovviamente morta nell’androne delle scale di un palazzo di 11 piani, con la testa staccata dal corpo e recante un forte colpo evidente: questo raccontano i primi testimoni che hanno dato l’allarme alla polizia e alla stampa. Pare però, dalle prime analisi, che la testa possa essersi staccata in seguito all’impatto con la ringhiera della scala condominiale lì vicino: la dinamica dunque, ancora del tutto incompleta potrebbe riguardare un suicidio con la donna di 56 anni che potrebbe essersi lanciata nella tromba delle scale e prima di atterrare possa avere colpito violentemente la testa sul cornicione, in modo da staccarla di netto nell’impatto. Come rileva la Repubblica, sul posto ci sono gli agenti della squadra Mobile, il magistrato di turno, Carlo Nocerino, e il medico legale che sta analizzando proprio la ferita che ha provocato la decapitazione per formulare le prime ipotesi sull'accaduto. Intanto i poliziotti stanno ricostruendo la vita della 56enne di cui per ora si sa che era residente a Ome, in provincia di Brescia, e che viveva una situazione familiare difficile.

