Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto, 12 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc 5/2017, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle prime estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 12 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la quinta attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Passato il Natale e il Capodanno, se n’è andata anche l’Epifania e tutte le feste natalizie in generale, che come da proverbio tutte le feste porta via. Non hanno portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? E allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il quinto concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 5/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Solo nell’ultima estrazione di martedì scorso abbiamo assistito ad una regione protagonista con Lotto e 10eLotto trionfatori: in Campania sono state realizzate vincite per quasi 75mila euro complessivi. Il 10eLotto premia Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, dove un giocatore ha puntato 20 euro su sei numeri in un'estrazione frequente, portando a casa oltre 21mila euro. Si festeggia anche a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, con due vincite, una da quasi 16mila euro e l'altra da 12mila, e a Casavatore, dove una giocata Oro su sei numeri regala un bottino da 15.957 euro. Infine, nella Top 10 del Lotto, spiccano i 9.500 euro conquistati da un giocatore di Capri, che ha puntato 4 euro complessivi sui numeri 5-16-81 e ha centrato tre ambi e un terno. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La quinta grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 252 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 124 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 118 turni e il 55 nascosto da 112. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): 13,2 MILIARDI DI ENTRATE IN PIÙ - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 73.700.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte del gioco patologico, uno dei problemi più gravi affrontati nelle precedenti settimane nel settore giochi dello Stato: è necessario un intervento urgente della Regione Lombardia per aggiornare il settore dei servizi per le dipendenze che, dal punto di vista normativo, è fermo ancora al 2005. Lo hanno evidenziato, in Commissione Sanità, le realtà regionali che operano nell’ambito delle dipendenze e che fanno riferimento all’ASAD (Associazione Servizi Ambulatoriali Dipendenze). In Lombardia il numero di Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze (SerT), a cui sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo, è rimasto invariato negli ultimi dieci anni. Il presidente della Commissione Sanità regione ha promesso di agire immediatamente: «Dopo aver impegnato poche settimane fa la Giunta regionale, con una specifica risoluzione, ad adeguare e aggiornare le tariffe delle comunità terapeutiche, ora faremo altrettanto predisponendo un apposito documento che solleciti un analogo intervento a favore delle realtà che operano nell’ambito delle dipendenze», si legge nell’importante comunicato Sisal su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 170 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 168 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 73 milioni e 700mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Giocatori del Lotto e 10eLotto pronti a conoscere i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera! Stiamo per conoscere i risultati e quindi anche chi fra noi ha conquistato qualcuno dei premi in palio. Nello scorso appuntamento le quote sono state ricche e variegate, guidate per quanto riguarda il Lotto dalla Puglia. E' infatti in questa regione che si è registrata la vincita di 24 mila euro circa centrato a Bari sulla ruota cittadina, mentre finisce ad Andria un terno sulla ruota di Bari e 9 mila euro, sempre per un terno ma questa volta su Napoli, finiti in provincia di Brindisi, a San Pancrazio Salentino. Esulta anche la provincia di Brescia con terno secco finito a Roè Volciano e giocato su Napoli, per un valore di 13.500 euro. Per la Campania si registra invece una vincita finita a Capri, dove un giocatore ha realizzato un terno e tre ambi ed ha portato a casa più di 20 mila euro. La Puglia festeggia anche per il 10eLotto, registrando una vincita che sfiora gli 80 mila euro, finita a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, grazie ad una giocata Oro con 9 numeri vincenti. Secondo posto invece per due giocatori di Cerignola, in provincia di Foggia e Lecce, che hanno realizzato 6 numeri vincenti ed hanno ottenuto più di 21 mila euro a testa. E' invece di Ghedi, in provincia di Brescia, la vincita di più di 13 mila euro centrata con 5 numeri vincenti ed opzione Oro, mentre 10 mila euro finiscono a Salò, con un ambo del valore di 10 mila euro. Fortuna anche a Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, dove un giocatore ha realizzato 6 numeri vincenti su 10 ed ha registrato il premio da più di 21 mila euro. A San Giorgio Cremano, in provincia di Napoli, finiscono invece due vincite da circa 16 mila euro e da 12 mila, mentre a Casavatore 6 numeri fortunati ed una giocata Oro hanno premiato un vincitore con 15.957 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Giocatori di Lotto e 10eLotto a raccolta per i numeri vincenti di questa sera. Siete pronti? Prima di scoprire se anche noi saremo fra i vincitori, dobbiamo assicurarci ovviamente di aver fatto la nostra giocata. C'è chi, per non farsi mancare nulla, sceglie di giocare ad entrambi i giochi Sisal, anche per aumentare le probabilità di vincita. Se siete invece fra chi deve ancora recarsi in ricevitoria, affrettatevi e non preoccupatevi, alla combinazione ci pensiamo noi. Oggi la smorfia napoletana ci rivelerà tutto su una news che piacerà agli appassionati di birra. Un locale londinese ha lanciato una campagna originale, proponendo la creazione di una birra personalizzata e creata in base al nostro DNA. Il costo è ovviamente elevato, pari a quasi 26 mila euro. L'idea del birraio Ciara Giblin sta letteralmente spopolando, soprattuto perché è rimasto soddisfatto del risultato facendo un esperimento su se stesso. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la birra, 10, Londra, 66, la genetica, 39, l'esperimento, 36, e la creazione, 90. Come Numero Oro scegliamo invece il 26 associato al costo della birra. Pronti per i numeri vincenti? Ancora pochissimi minuti.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Il Jackpot verrà estratto nel concorso del SuperEnalotto di questa sera? Domanda annosa a cui ogni giocatore ed appassionato vorrebe rispondere con certezza, magari associando il proprio nome a quello del vincitore. L'unica garanzia che abbiamo è che vincere è molto semplice e si possono raggiungere quote importanti grazie ad Opzione Oro ed una buona dose di fortuna. Nello scorso appuntamento con il gioco Sisal, infatti, anche se la sestina non è comparsa così come il 5+ ed il 5+1, gli aspiranti vincitori hanno potuto riscuotere uno dei premi secondari. Anche se il ribasso è molto forte, a giudicare dalla statistica generale, sette giocatori continuano ad esultare per aver centrato il 5, che ha messo in palio 24.384,56 euro. Si festeggia anche per il 4+, che ha donato i suoi 18.211 euro a due fortunelli, mentre il 3+ ha distribuito 1.812 euro a ciascuno dei 131 possessori dei tagliandi vincenti associati. Si prosegue poi con 182,11 euro per il 4, finiti nelle case di 946 vincitori, mentre 18,12 euro è il premio che il 3 ha regalato a 28.790 giocatori. Si chiude poi con il 2, rimasto ancorato a 5 euro e indovinato con 393.964 vincitori. Per le quote standard, si inizia come sempre dal 2+, centrato da 1.531 giocatori che hanno riscosso 100 euro ciascuno. I dieci euro abbinati all'1+ sono finiti invece nelle tasche di 9.604 vincitori, mentre 19.455 sono i tagliandi vincenti che hanno registrato la vincita dello 0+, che ancora una volta consiste in 5 euro cadauno.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - I numeri vincenti del SuperEnalotto stanno per rendere felici milioni di italiani, anche se non abbiamo alcuna garanzia per l'estrazione del Jackpot. Il montepremi sembra volerci prendere in giro ancora a lungo, anche se potrebbe riservarci qualche sorpresa. Tutto è possibile con la sestina, come ben sappiamo, che questa sera metterà sul tavolo verde un tesoretto di 73,7 milioni di euro. Tralasciando questo dubbio, che verrà risolto solo questa sera, possiamo invece discutere ampiamente dei progetti e delle idee per spendere il nostro bottino, valido alla fine per tutti i premi che verranno messi in palio. Per oggi KickStarter ci ha segnalato un'iniziativa interessante, che sicuramente piacerà agli appassionati di film homemade ed azione. La difficoltà maggiore infatti riguarda riprendere partite ed eventi ad alta velocità, che mettono a dura prova anche i più abili professionisti. Steadicam Volt promette di risolvere anche questo piccolo gap, grazie ad uno stabilizzatore che permetterà di catturare ogni momento in modo professionale e veloce anche con l'uso di un semplice smartphone. L'idea è così vincente che il goal è stato già ampiamente superato ancora prima dello scadere dei 52 giorni rimasti. Numeri vincenti? Ancora pochi minuti e sapremo tutto sui risultati.

