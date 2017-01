Farouk Kassam oggi / Il rapimento 25 anni fa: “Non ho mai pensato di essere stato abbandonato dai miei genitori” (Oggi, 12 gennaio 2017)

FAROUK KASSAM OGGI, IL RAPIMENTO 25 ANNI FA: IL RACCONTO DEL RAGAZZO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Fu rapito 25 anni fa Farouk Kassam, bambino all'epoca di sette anni, figlio di un gestore di uno dei grandi alberghi di Porto Cervo. Il rapimento avvenne infatti il 15 gennaio 1992. A organizzare il sequestro fu il bandito sardo Matteo Boe. Durante la prigionia a Farouk Kassam fu tagliato un pezzo dell'orecchio sinistro. Farouk Kassam fu liberato dopo sei mesi di prigionia, il 10 luglio, in circostanze mai completamente chiarite. Mix24 - I gialli della storia ripropone oggi un'intervista a Farouk Kassam realizzata nel 2007, dopo 17 anni dal rapimento. Ecco come ha raccontato Farouk Kassam quell'esperienza che lo ha segnato per la vita: "All'inizio non avevo capito niente perché loro mi dicevano che mio padre doveva fare dei lavori in albergo e che dovevo stare da loro. Poi mi hanno portato in una specie di grotta sotto terra e ho capito che non erano amici. Mi trattavano sempre peggio mano a mano che il tempo passava. Provavo a disegnare qualcosa sui muri o stavo coricato per terra. Non ero bendato ma dovevo stare per terra in una saletta. Mangiavo i pezzi del maiale meno buoni che non mangiavano loro. Non mi hanno detto della trattativa con i miei genitori. Non ho comunque mai pensato di essere stato abbandonato dai miei genitori. Quando mi hanno tagliato l'orecchio non ho sentito dolore perché me l'hanno gelato: non mi ero accorto e poi mi sono ritrovato una grosso cerotto. Della liberazione ricordo che c'erano delle persone che mi hanno preso in braccio e poi mi hanno lasciato in un posto".

FAROUK KASSAM OGGI, IL RAPIMENTO 25 ANNI FA: IL RACCONTO DEL PADRE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Farouk Kassam oggi ha 32 anni: quello del bambino rapito nel 1992 e tenuto in prigionia per sei mesi è stato un caso di rapimento in Italia che ha colpito molto l'opinione pubblica. Farouk Kassam quando fu rapito aveva 7 anni. Era nato il 9 maggio 1984 a Vancouver, in Canada. Era figlio di Fateh Kassam, belga di origine indiana, gestore di un grande albergo della località turistica di Porto Cervo, in Sardegna. Al momento del sequestro si sparse la voce che si trattasse di parenti del Principe Karim Aga Khan IV, una notizia rivelatasi poi infondata. Durante la prigionia Farouk Kassam subì la mutilazione della parte superiore dell'orecchio sinistro. Farouk Kassam fu liberato l'11 luglio 1992 dopo sei mesi dal rapimento in circostanze mai completamente chiarite e con la intermediazione di Graziano Mesina. Ecco come il padre di Farouk Kassam ha raccontato i momenti del sequestro del figlio a Mix24 - I gialli della storia: "Si è spalancata la porta e sono entrate delle persone che mi sono trovato di spalle. Mi hanno puntato una pistola in faccia, buttato in terra e sono stato legato. Nessuna domanda su bambini presenti in casa, sapevano tutto. Uno si è avvicinato a me e mi ha detto 'vogliamo 10 miliardi, metti un annuncio sul giornale'. Poi hanno preso Farouk e sono spariti".

© Riproduzione Riservata.