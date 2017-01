GIULIO OCCHIONERO E FRANCESCA MARIA, CYBERSPIONAGGIO E MASSONERIA: EMAIL DI RENZI, DRAGHI E MONTI NON VIOLATE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria non sono riusciti ad accedere alla posta elettronica di Matteo Renzi, Mario Draghi e Mario Monti. L'ingegnere nucleare e sua sorella avrebbero fatto dei tentativi nei mesi scorsi, ma non sarebbero riusciti ad andare oltre, quindi il cellulare dell'ex premier, stando agli atti, non sarebbe stato violato né avrebbe subito intrusioni. I dati in possesso dagli inquirenti sono, però, parziali. Intanto le indagini hanno accertato che i dati carpiti da Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria venivano inviati a quattro indirizzi e-mail emersi nel 2011 nel corso di un procedimento sulla cosiddetta P4. Tra i pc infettati ve ne sarebbero poi due usati dai collaboratori del cardinale Gianfranco Ravasi, quindi le autorità investigative in Vaticano stanno «facendo accertamenti». A tal proposito, il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, ha spiegato che i computer violati potrebbero non essere del Vaticano, visto che il Pontificio Consiglio della Cultura «ha moltissime persone che collaborano in diversi gradi e che non sono del Vaticano». In azione comunque la task force della Gendarmeria contro i reati informatici.

GIULIO OCCHIONERO E FRANCESCA MARIA, CYBERSPIONAGGIO E MASSONERIA: NEGATE PASSWORD AGLI INQUIRENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Giulio Occhionero, coinvolto con la sorella Francesca Maria nello scandalo di Cyberspionaggio per il quale sono stati arrestati, non ha fornito agli inquirenti le password per accedere al server in Minnesota (Usa), usato per carpire dati e informazioni di migliaia di persone attraverso attacchi informatici. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'ingegnere nucleare ha respinto le accuse di spionaggio e negato al gip Maria Paola Tomaselli e al pm Eugenio Albamonte le password per «una questione di privacy». Ora l'accesso al server in Minnesota è oggetto di una rogatoria della procura di Roma. Più difficile, però, sembra l'operazione di recupero dei dati cancellati da Giulio Occhionero e sua sorella Francesca Maria dai rispettivi computer dopo che aveva sospettato di essere finiti nel mirino della polizia postale. Inoltre, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Giulio Occhionero avrebbe negato di essersi informato tramite un agente di polizia sull'avvio di una indagine sul suo conto. Sua sorella Francesca Maria, invece, ha sostenuto che alcune informazioni riservate finite in possesso del fratello erano legate alla sua frequentazione nella massoneria. La procura di Roma sta accertando a tal proposito se ci sono legami con la cosiddetta P4.

