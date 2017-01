GESSICA NOTARO, EX FINALISTA MISS ITALIA SFREGIATA CON L'ACIDO: MEDICI OTTIMISTI DOPO LE PRIME CURE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Gessica Notaro, la ragazza 28enne sfregiata con l'acido, versa in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena e rischia di perdere la vista: l'ex finalista di Miss Italia è stata aggredita dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, che nelle scorse ore è stato rintracciato e interrogato dalla polizia. Nella tarda serata di ieri ha lasciato la Questura di Rimini, dove era stato portato in stato di fermo. Intanto Gessica Notaro ha riportato ustioni al viso e lesioni ad un'anca e una gamba, dove è colato l'acido. Lo hanno fatto sapere i sanitari quando l'hanno ricoverata, ma dopo le prime cure i medici, stando a quanto riportato da La Repubblica, sembrerebbero più ottimisti. E in Emilia Romagna si fa la conta delle vittime della violenza maschile: nel 2016 sono stati registrati undici casi di femminicidio e 4 tentati, il doppio rispetto ai dati raccolti l'anno precedente, stando alle denunce fatte dalle associazioni che si occupano delle donne maltrattate.

GESSICA NOTARO, EX FINALISTA MISS ITALIA SFREGIATA CON L'ACIDO: MEDICI OTTIMISTI DOPO LE PRIME CURE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Chi è Gessica Notaro, la ragazza aggredita e sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato? Miss Romagna nel 2007, è addestratrice al delfinario di Rimini. A 10 anni cantava, a 14 faceva la modella e a 17 è arrivata in finale a Miss Italia. Diventata un volto televisivo, Gessica Notaro è stata a 18 anni soubrette e ballerina con una trasmissione su Rete 4 e poi ha partecipato a Quelli che... il calcio e Ciao Darwin. Poi la svolta con il lavoro da addestratrice. La scorsa estate aveva dichiarato in un'intervista a Il Resto del Carlino che si sentiva felice e realizzata e che in inverno avrebbe inciso un album con sonorità latino americane. Gessica Notaro amava anche l'equitazione, ma quando si è avvicinata ai delfini è stato amore a prima vista. «Faccio uno dei mestieri più belli al mondo, quello dell’addestratrice. In estate la mia vita sociale è poca, c’è tanto da fare, ma condivido esperienze uniche con colleghi uniti dalla passione per gli animali» aveva dichiarato. Il sogno nel cassetto è aprire un Acquario in Basilicata, a Scanzano Jonico: «Ho investito in questa idea e sono determinata. Se tutto va come previsto sarà possibile aprire la struttura già dalla prossima estate» aveva confidato.

© Riproduzione Riservata.