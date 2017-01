INCIDENTE STRADALE/ Giuliano, scontro auto-scooter: muore ex carabiniere (Ultime notizie oggi, 12 gennaio 2017)

INDICENTE STRADALE GIULIANO, SCONTRO AUTO-SCOOTER: MUORE EX CARABINIERE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri sulla circonvallazione a Giugliano. In uno scontro tra un'auto e uno scooter, riporta NapoliToday, è morto Massimiliano Liguori, un ex carabiniere di 44 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente stradale il centauro sarebbe stato toccato da un'auto che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo e che avrebbe innescato la carambola nella quale l'ex carabiniere è poi morto. L'incidente stradale mortale è avvenuto nei pressi del centro commerciale Auchan a Giugliano. Massimiliano Liguori indossava regolarmente il casco ma questo non è servito a salvargli la vita: è finito contro una pianta che si trovava sullo spartitraffico e poi è finito nella corsia opposta ed è stato colpito da un'auto che stava arrivando. E' stato poi sbalzato in avanti di diversi metri ed è morto sul colpo. La zona in cui è avvenuto l'incidente stradale è stata bloccata al traffico: sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e la polizia. Massimiliano Liguori era originario di Napoli e abitava a Qualiano con la famiglia. Era molto conosciuto anche perché era appassionato di body building e aveva partecipato ad alcune gare di culturismo.

